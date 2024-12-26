〈房產〉房仲業最新調查：33%消費者看跌房價 看跌比例超越看漲

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-26 18:45

‌



根據永慶房屋 2025 年第一季網路會員調查，全台認為房價看漲的比例由上季的 55% 大幅下降爲本季為 32%，較上季大減 23 個百分點，而看跌比例則增至 33%，看跌比例超越看漲。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，自今年 7、8 月開始銀行房貸緊縮，加上 9 月央行祭出第七波選擇性信用管制，已逐漸扭轉消費者對房價持續上漲的預期，看漲比例大幅下降，而看跌比例則大增 19 個百分點至 33%，看跌比例超越看漲，顯示消費者對於房價看法已呈現多空交叉，房價看法反轉。

‌



在銀行房貸緊縮以及第七波選擇性信用管制下，消費者的購屋意願是否受影響呢？陳賜傑指出，根據本次調查結果顯示，發現 64% 消費者認為購屋意願會受到影響，其中，53% 消費者購屋意願降低，甚至有 11% 消費者會中止購屋計畫，消費者購屋意願明顯受衝擊。

陳賜傑表示，根據本次調查結果顯示，發現 46% 消費者認為銀行房貸緊縮的狀況可能會持續至 2026 年後，顯示消費者認為短時間內銀行房貸緊縮的狀況難緩解，目前房貸審核趨嚴、利率拉高、成數降低、排隊等撥款的現象將會持續一段較長的時間。

陳賜傑指出，根據本次調查結果顯示，發現 68% 消費者認為貸款額度最少需要買賣總價的七成以上，反映了房價持續高漲的背景下，多數家庭購屋能力受限，仍需依賴大額貸款才能一圓購屋夢。然而，陳賜傑提醒，當前房市買氣轉冷，銀行房貸審核日益嚴格，放款也轉趨保守，對於房屋的鑑估值調降，造成貸款成數降低，無疑提高了購屋門檻，讓消費者買屋力受衝擊。

根據調查結果顯示，近六成消費者認為房貸利率超過 2.75% 就會超過其負擔能力，觀察目前市場上房貸利率的地板價已到 2.5% 左右，部分銀行甚至上調至 3%，顯見消費者已難以負荷。

本次調查結果發現，77% 消費者認為明年的房市交易量縮，至於房價部分，則有 36% 消費者認為明年房價下跌超過 5%，顯示在房貸緊縮與信用管制下，今年下半年房市買氣急凍，衝擊消費者購屋信心，對於明年的交易市況也保守悲觀看待，同時也翻轉對於價格上漲的預期，期待房價下修，近四成消費者認為明年房價會跌 5% 以上。

同時，本次調查結果顯示，陳賜傑說，77% 消費者認為影響 2025 年房市的最關鍵因素是銀行房貸緊縮，其次則是通膨與新房市政策也是重要變數，占比也高達五成以上。