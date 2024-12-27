〈房產〉全台總銷逾2.5兆元創新猷 源頭打擊未結束 小心明年房市未爆彈是房貸

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-27 10:02

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據數字 (52878-TW) 旗下 591 新建案統計，今年全台總銷金額爆出 2.56 兆元天量，創歷史新高，不過，中央銀行 9 月無預警第七波打炒房明顯讓買氣降溫，591 新建案認為，進入 2025 年後，最大未爆彈仍會是房貸問題，短期政策對資金的「源頭打擊」尚未結束。

591 新建案分析，第七波管制又快又猛，但許多建商來不及收手，造成「量多、人少、買氣冷」的情況仍將持續一陣子，檢視各縣市，推案水位普遍都在高檔盤旋。

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就各縣市來看，591 新建案特別提到，新北市在蛋黃區外溢效應下，未來新北「百萬俱樂部」的成員將越來越多。

而桃園今年受房價飆升影響，當前新案平均開價、成交價皆已站穩 4 字頭。

新竹縣市則因精華區塊素地稀少且價格飛漲，建商同樣朝都外區域拓展版圖，並以中小型個案為主，帶動個案數大幅成長。

台中市今年推案力道強勁，個數、戶數等均是各縣市中最多，但下半年新案銷況急轉直下，許多新案平均周來人數不到 5 組。

台南、高雄則受惠源源不絕的科技議題，整體推案價量處於上升段，當地建商也老神在在普遍看明年房市轉好，並未有過多促銷或價量鬆動的狀況發生。