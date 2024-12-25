〈房產〉全台住宅貸款逾放金額達71億元 刷新28個月新高
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-25 15:26
據最新購置住宅貸款逾放餘額統計，今 (2024) 年 11 月房貸的逾放比率從谷底的 0.06%，微幅增加到 0.07%，逾放餘額增加到 71.3 億元，寫下近 28 個月以來新高，不過對比 10.94 兆的房貸餘額來看，比例還是非常低，每一萬塊只有 7 塊錢逾放，未來要留意趨勢上是否呈現緩步增加。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去的經驗來看，屋主還不出錢房貸變成呆帳，多數都是因為自己財務狀況出問題有關，一方面可能投資或經商失利，或者外面欠債，另一種狀況可能與短時間失業率大幅增加，家庭頓失收入有關係，又遇到景氣不好不動產轉手不易，才容易出現違約的狀況。
而這波經歷多次升息，雖然每月房貸還款金額增加，但應不至於讓多數擁屋的家庭繳不起，但今年中股市從 2.4 萬點曾經跌破 2 萬點，若是又搭配槓桿操作的確可能會出現部分投資人資金吃緊狀況。
統計顯示，過去 17 個月房貸的逾放餘額都處理歷史超低檔的 0.06%，逾放餘額多在 60 餘億元，一直到今年 11 月攀高到 71 億元，金額寫下近 28 個月以來新高，整體逾放狀況仍處於非常低的水位，不至於對於市場帶來價格上的破壞，不過房市交易轉淡後，有資金壓力的屋主轉售難度增加，加上央行連續升息讓房貸負擔增加，現在房貸緊縮想要轉貸爭取寬限期也不容易，房貸逾放狀況可能需要觀察。
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