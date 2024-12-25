〈房產〉全台住宅貸款逾放金額達71億元 刷新28個月新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-25 15:26

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據最新購置住宅貸款逾放餘額統計，今 (2024) 年 11 月房貸的逾放比率從谷底的 0.06%，微幅增加到 0.07%，逾放餘額增加到 71.3 億元，寫下近 28 個月以來新高，不過對比 10.94 兆的房貸餘額來看，比例還是非常低，每一萬塊只有 7 塊錢逾放，未來要留意趨勢上是否呈現緩步增加。

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而這波經歷多次升息，雖然每月房貸還款金額增加，但應不至於讓多數擁屋的家庭繳不起，但今年中股市從 2.4 萬點曾經跌破 2 萬點，若是又搭配槓桿操作的確可能會出現部分投資人資金吃緊狀況。