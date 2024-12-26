美對中晶片政策有兩選擇 但都不利股市

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-26 20:00

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《巴隆周刊》(Barron"s)周四 (26 日) 報導，隨美國強化出口管制，中國晶片製造商擬出一套策略，就是要在傳統製程晶片製造領域坐穩主導地位。無論美國如何應對，這都替西方科技公司帶來風險。

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這一趨勢的最初跡象來自晶片設備製造商艾司摩爾 (ASML)(ASML-US) 在 2023 年的財報電話會議。中國製造商自 2019 年陸續受美國出口限制，因此開始囤 ASML 的成熟晶片製造設備。據了解，2022 年艾司摩爾設備銷售額有 14% 來自中國客戶、2023 年這一比例提高至 29%，而今年幾乎占總銷售量的一半。

時任艾司摩爾執行長韋尼克 (Peter Wennink) 在解釋這一成長時表示，中國製造商正在轉向較老的設備，將注意力從先進的晶片製造上轉移開。

此外，其他西方設備製造商也看到中國需求的類似成長，因為客戶在任何可能的新出口管制之前提前發貨。在上一會計年度，科磊 (KLAC-US) 的營收中有 43% 來自中國，科林研發 (Lam Research)(LRCX-US) 和應用材料 (AMAT-US) 分別占 42% 和 37%。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 曾在 4 月份與歐洲盟國舉行的會議上對這種現象發表評論。她說： 「我們知道，根據中國自己的報導，未來幾年進入市場的所有新成熟晶片中，約有 60% 將由中國生產。在過去的幾年裡，我們已經看到了中國擴大其公司傳統晶片生產的潛在跡象，讓美國公司更難競爭。」

不只如此，太陽能板等其他產品也有類似的體驗。中國企業得到政府的支持，以迅速擴大產能，當產出不可避免地超過國內需求時，會將過剩的產能傾倒給世界其他地區。買家有更划算的交易，但非中國競爭對手看到銷售下降和獲利能力下降，被迫選擇是否留在中國市場。

兩個選擇都不好 不同公司都面臨風險

如果美國及其在歐洲和亞洲的盟友將出口管制擴大到低階設備，艾司摩爾及其晶片設備同業的大部分收入將蒸發，從而打擊營運成長和盈利能力並可能拖累股價。此外，這些公司用於研發推動晶片製造向前發展的未來產品的資金也將減少。

美國的出口管制也產生外交影響，導致美國與盟國日本、荷蘭發生一些摩擦。目前美國正在計劃下一步，美國商務部上周宣布將調查美國製造商對傳統晶片的使用情況，為新政策提供建議。