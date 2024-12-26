公用事業股搭上AI順風車 這幾檔潛在贏家備受矚目

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-26 20:40

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根據《巴隆周刊》(Barron"s)周四 (26 日) 報導，公用事業股今年表現強勁，在經歷艱難的 2023 年後上漲 20%。如今該行業正在分成兩派：一些公司可以從人工智慧 (AI) 的爆炸性需求中獲利，而另一些公司可能會成長較慢。

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從歷史上看，公用事業類股為尋求穩定季股息和免受經濟衰退影響的投資人提供避風港。即使消費者受到傷害，他們也傾向於支付電費。這些本質仍然很重要，但並不是今天買入公用事業股的主要原因。

這是因為公用事業產業搭上 2024 年最大的投資主題之一：AI 的順風車。公用事業公司替美國各地的大型 AI 數據中心提供電力。在過去一年的大部分時間裡，這一趨勢對發電產業的一個非常小且特定的族群來說是一個福音。

相較之下，受監管的公用事業由公共委員會監督，其任務是為消費者保持低電價，並確保服務可靠。它們限制了公用事業公司的獲利潛力。但一些公用事業公司也開始想辦法從 AI 熱潮中獲利，他們與大型科技公司簽訂了特殊協議，替資料中心供電。

例如，Entergy 先前宣布與臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 達成協議，將在路易斯安那州打造 3 座天然氣工廠，替價值 100 億美元的資料中心提供服務，該資料中心的規模幾乎是 Superdome 的兩倍。

Reaves Asset Management 很早就投資這一趨勢，將其投資組合傾向最有可能從資料中心趨勢中受惠的公用事業股。這就是為什麼其 Virtus Reaves 公用事業交易所交易基金 (ETF) 今年上漲 40% 以上，超過公用事業的平均報酬率。

該公司電力股分析師 Rodney Rebello 認為未來會有更大的發展態勢，有幾家公用事業公司透露正與主要科技公司進行談判。他還留意那些監管結構合理、規模小到幾筆資料中心交易就能改變其獲利軌跡的公司，如 Entergy，還有 Idacorp、NiSource、Pinnacle West、Xcel Energy。