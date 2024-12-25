防內捲競爭！受冬季電價與產業底部調整影響 陸太陽能巨頭通威、大全宣布減產控產

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-25 08:43

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通威在公告上表示，當前受西南地區冬季進入枯水期、電價環比提升影響，考量到太陽能產業總體行情持續處於底部調整階段，旗下永祥股份逐步安排下屬雲南通威高純晶矽有限公司、四川永祥多晶矽有限公司、四川永祥新能源有限公司、 四川永祥能源科技有限公司 4 家高純晶矽生產公司，根據公司總體生產經營計劃進行技改及檢修工作，階段性有序減產控產。

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大全能源也在官方微信發佈公告表示，當前多晶矽供求失衡的市場格局仍未得到根本性改善，整體產業持續面臨全面虧損的嚴峻挑戰。為嚴格落實中央經濟工作會議精神，規範企業自身行為，防止「內捲式」惡性競爭，促進太陽能產業的健康永續發展，公司將逐步啟動對新疆及內蒙古生產基地高純多晶矽產線的階段性檢修工作，對部分產線進行有序減產控產。

資料顯示，大全能源多晶矽年產能為 30.5 萬噸，永祥股份的高純晶矽產能超過 90 萬噸，分佈在四川、雲南、內蒙古三個省級行政區，具備規模、成本、技術、市場等多個方面顯著領先行業的競爭優勢，並實現連續多年市場佔有率位居全球第一。

通威也在公告指出，後續具體復產安排將根據專案地電價變化及市場行情統籌規劃。本次技改檢修及減產事項在當前市場環境下，將有助於公司減少高純晶矽業務經營虧損，預計將對公司總體生產經營及利潤產生積極影響。

《貝殼財經》指出，此次減產已有預告，通威本月初發佈的投資者關係活動記錄表曾稱，12 月西南地區進入枯水期，電價環比上升，將達到年度高位。考慮到當前多晶矽價格仍在底部盤整，公司正在研究減產方案。

根據矽業分會上周三 (18 日) 發佈的報告，截至目前，幾乎全部的多晶矽在產企業都處於檢修或降負荷狀態，多晶矽月度排產進一步下探，預計本月產出將在 10 萬噸左右。

至於此次減產利多程度如何，民生證券出具研究報告指出，今年下半年以來，政策明確轉向，太陽能產業有望通過限價限產、能耗控制政策加快供給出清節奏。需求來看，海內外需求景氣度依然維持在較高水準，新興市場有望迎來起量。

2024 年 11 月 20 日，工信部正式發佈《光伏製造行業規範條件（2024 年）》，旨在優化行業佈局、調整產業結構、控制產能總量、鼓勵技術創新和應用推廣。

中國光伏行業協會上月也連 3 月發佈光伏主產業鏈產品成本分析報告，強調企業應依法合規參與市場競爭，避免低於成本的銷售與投標行為。

國聯證券認為，近期政策端以及光伏行業協會均對供給側合理競爭加強引導，有望推動光伏行業走出低谷。

目前，中國晶矽產業鏈價格達到歷史新低，且繼續下行阻力較大。中國光伏行業協會在分析報告指出，針對招投標市場出現超低價中標的案例，指出中國多項招投標制度明確零件中標價格須高於成本，並引導零件招標價格回歸合理區間。

根據中國光伏行業協會測算，今年 12 月零件成本為人民幣 0.692 元 / W，有望對未來短期內招標價格形成有效支撐。