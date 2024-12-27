〈能源盤後〉市場等待EIA最新供應數據 原油走跌
鉅亨網編譯許家華 2024-12-27 05:46
由於投資者等待美國產量和儲備的新數據，原油期貨價格周四 (26 日) 下跌。
能源商品價格
市場驅動力
中國政府本周初宣佈，2025 年計劃發行 3 兆元特別國債，較 2024 年所發行的 1 兆美元規模擴大，有助於支撐早盤油價，但該支撐力逐漸減弱，Jones Trading 首席市場策略師 Mike O"Rourke 指出，這是因為周四稍早有報導稱過去一年中國從美國的石油進口大幅下降。
他認為，對中國刺激措施的期待恐無法持久提振價格，因為中國一直持續推行刺激措施，這並非新鮮事。
現在，投資者將注意力轉向美國能源資訊局 (EIA) 將發布的每周數據，其中包括有關多種石油產品儲量和產量的詳細資訊。
2024 年油價暴跌，部分原因是中國經濟疲軟打壓了需求。目前中國仍在努力應對其激進的 COVID-19 封鎖政策和嚴重的房地產市場蕭條帶來的後果。
- 遊學是年輕人的專利？ 壯世代遊學團正夯！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈能源盤後〉聖誕節前交易清淡 俄烏等地緣政治擔憂支撐 原油上漲
- 〈能源盤後〉聖誕節前交易清淡 俄烏等地緣政治擔憂支撐 原油上漲
- 〈能源盤後〉美元走強、中國需求前景堪憂 本周原油走跌2%
- 〈能源盤後〉Fed撼動市場後 油價跌至一周多以來最低
下一篇