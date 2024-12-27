〈能源盤後〉市場等待EIA最新供應數據 原油走跌

鉅亨網編譯許家華 2024-12-27 05:46

‌



由於投資者等待美國產量和儲備的新數據，原油期貨價格周四 (26 日) 下跌。

能源商品價格

‌



2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 48 美分或 0.7%，收每桶 69.62 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 32 美分或 0.4%，報每桶 73.26 美元。

1 月交割汽油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 1.946 美元。

1 月交割熱燃油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 2.205 美元。

1 月交割天然氣價格下跌 5.9%，收每百萬 Btu 3.715 美元，創 10 月 28 日以來最大單日跌幅。

市場驅動力

中國政府本周初宣佈，2025 年計劃發行 3 兆元特別國債，較 2024 年所發行的 1 兆美元規模擴大，有助於支撐早盤油價，但該支撐力逐漸減弱，Jones Trading 首席市場策略師 Mike O"Rourke 指出，這是因為周四稍早有報導稱過去一年中國從美國的石油進口大幅下降。

他認為，對中國刺激措施的期待恐無法持久提振價格，因為中國一直持續推行刺激措施，這並非新鮮事。

現在，投資者將注意力轉向美國能源資訊局 (EIA) 將發布的每周數據，其中包括有關多種石油產品儲量和產量的詳細資訊。