〈房產〉永慶房產集團2024逆勢展逾250店 加盟四品牌業績逾387億元創新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-25 17:31

‌



央行第七波選擇性信用管制實施，使房市交易量受影響，然台灣房仲第一品牌永慶房產集團仍保持穩健成長，今 (2024) 年新展店數超過 250 店、全台店數突破 1,850 店，且集團旗下加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產 2024 年也繳出超狂成績，總銷金額高達 8,800 億元，總業績也突破 387 億元，年增超過 3 成，再次寫下新紀錄。

房仲年度最大盛事「全台菁英會頒獎典禮」，今年獲獎人數創下新高，破天荒連續 2 天 (12/24、12/25) 在台北國際會議中心舉辦，展現第一品牌傲人實力。

‌



永慶房產集團連續 2 天舉辦菁英會頒獎典禮，今年獲獎人數高達 1350 人、年增 6 成。(圖: 永慶房產集團提供)

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，受政策影響，房市交易量快速反轉向下，但永慶加盟總部迅速提出對策，協助加盟店調整步調、穩固績效；而全台加盟夥伴也秉持孫慶餘董事長「誠實」理念，以保障消費者權益為先，圓滿每一次服務，贏得廣大消費者的信賴與指名，績效與規模雙雙提升，2024 年永慶加盟四品牌的成交件數就多達 5.7 萬件、年增 17%。

誠實 x 聯賣 成就 46 位億級店東、360 位千萬經紀人員

擁有健全完善聯賣環境的永慶加盟四品牌，今年業績達 387 億元，聯賣業績就占了超過 150 億元，較去年大增 5 成。永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成分析，永慶的聯賣藉由系統輔助，提高公平性，並縮短作業時間、提高效率。更重要的是，加盟店都有共識，以合作取代競爭，共創好績效。2024 年「聯賣成交件數」年成長 3 成，進一步帶動單店平均業績達到 2,700 萬元。

「誠實品牌力」、「跨品牌聯賣」加上「科技創新」，成就業界「最強創業平台」與人員「最佳發展平台」，今年登上「全台菁英會頒獎典禮」的菁英超過 1,350 人，較去年大增 6 成，為歷年最多。

永慶房產集團董事長孫慶餘特別出席頒獎典禮，勉勵在場獲獎菁英們。(圖：永慶房產集團提供)

莊志成補充，永慶加盟總部是加盟店最強後盾，多年來持續開辦各式講座、訓練課程，協助加盟店時刻掌握最新市場趨勢、強化業務技能，像是〈i 學苑〉線上學習系統中就有上千堂的課程，內容涵蓋行銷、經營管理、招募技巧等，也邀請多位「億級店東」和超級業務無私分享成功關鍵，讓所有夥伴共享共好、一起成長。值得一提的是，這些分享課程獲得一致讚賞，成為加盟四品牌績效激增的關鍵助力。

統計永慶加盟四品牌的經營績效，「年業績突破 2000 萬元的加盟店」超過 650 店，「年業績突破 5000 萬的加盟店」逼近 200 店，「年業績突破 1 億的加盟店」更高達 46 店，各項指標都成長 3 成以上。在個人績效部分，「年業績突破 200 萬元」超過 6,000 人，「突破 500 萬的經紀人員」逾 1,600 人，而「年度業績突破 1,000 萬元」有 360 人，較去年翻倍成長。以實績驗證台灣房仲第一品牌不虛此名。

四大品牌各有千秋 以鮮明定位攻佔市場

永慶房產集團四大加盟品牌，各自都有亮眼表現，連續 9 年獲得〈台灣服務業大評鑑〉肯定的永慶不動產，提供最專業、透明、誠實的服務，深受客戶信賴與指名，今年永慶不動產就有三家加盟店業績超過 2 億元，是加盟房仲最強旗艦品牌，全台邁向 600 店。在疫情中推出、成立才滿 3 年的永義房屋，全台店數已突破 250 店，歷經平均地權條例、央行升息、選擇性信用管制等多重政策壓力，仍以穩健的速度擴張，關鍵在於集團提供豐厚聯賣、科技資源，並堅持「誠實」服務，讓永義房屋在競爭激烈的市場佔有一席之地。

「社區專家第一品牌」有巢氏房屋，深耕在地逾 20 年，全台規模邁向 500 店，不僅持續提供「社區貼心友善服務」，去年也啟動「導護設備捐贈計畫」，贊助導護背心及用品，守護學校與在地社區，是民眾最可靠的好厝邊。台慶不動產用「我來處理」的精神，在買賣不動產過程中一路相伴，解決成家所有需求，全台邁向 350 店，光在高雄市就有逾 130 家店，是該區域店數最多的房仲品牌。

「保障消費者權益」是孫慶餘董事長創立永慶房產集團的初衷，除了秉持「先誠實再成交」的服務精神，提供消費者安全的不動產交易平台，也善盡企業社會責任，協助地政司推廣「地籍異動即時通」服務，並舉辦「預防房產詐騙講座」，守護消費者財產安全。永慶房產集團自 6 月起已在全台 16 個縣市辦理近 600 場次、約 3 萬人參與受惠。

永慶加盟四品牌績效與規模不斷攀高，穩坐台灣房仲第一品牌地位。(圖：永慶房產集團提供)