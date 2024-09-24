〈房產〉打造「人機一體」的便利找房服務 永慶房屋獲得國際科技大獎

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-24 19:15

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永慶房屋以「i 特助」四大創新特色，提供消費者 24 小時全天候的 AI 找房和房產諮詢服務，同時減輕房仲經紀人的工作負擔、強化服務量能，連續兩年贏得 2024「亞洲科技卓越獎（Asian Technology Excellence Awards）」的房產科技（PropTech）大獎，「科技房仲」美名揚名國際！

「亞洲科技卓越獎」是亞洲區域最具盛名的科技創新獎項之一，特別表揚不斷進行科技突破，引領產業創新的企業。2024「亞洲科技卓越獎」主辦單位指出，永慶房屋「i 特助」服務整合了四大創新特色，分別是：「AI 驅動的找房服務」、「多人決策的同步參與」、「人機一體的房地產諮詢」以及「客戶服務的自動化」。

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永慶房屋的「i 特助」服務，重新改寫了房仲經紀人與消費者的互動模式，為雙方創造高效率、體驗更佳的購屋服務歷程。根據永慶房屋的內部數據，自「i 特助」推出後，精準的人工智慧系統配對，不僅帶動物件瀏覽量成長 300 萬次，也增加不活躍客戶的房屋帶看率 15%，顯示「i 特助」成功幫助許多消費者找到心儀的房子，因而贏得了 2024 亞洲科技卓越獎─房產科技類大獎的殊榮。

永慶房屋總經理吳良治表示，永慶房產集團不斷投入科技創新，為傳統的購售屋歷程帶來突破，陸續開啟「網路看屋」、「行動看屋」等跨世代的賞屋模式，打造高效又安全的購售屋體驗。隨著人工智慧的問世，為許多產業帶來創新機會，也大幅改變企業與消費者互動的過程。永慶投入大量資源，探索 AI 的應用可能，並陸續推出「AI 智能配對系統」、「售屋房價即時算」、「AI 煥裝」和「i 特助」等服務，開創「智慧化賞屋」階段，創造便利且高效率的購售屋體驗，不僅贏得消費者肯定，也大幅增進經紀人的工作效率、減輕工作負擔。

吳良治總經理強調，房仲業是一項以人為核心的產業，AI 技術的發展無法取代經紀人的角色，但能夠大幅增進服務效率，提升消費者滿意度，也可以分擔房仲經紀人的工作，讓經紀人把時間投入更重要的地方，成為消費者和房仲經紀人雙方的最佳助手。

永慶房產集團會持續推動房產科技的創新，不僅讓消費者得以享受高效精準的購售屋服務，也讓經紀人提供更溫暖專業的房產專業建議，打造精準高效、溫暖細膩並存的人性化購售屋體驗。