〈房產〉打造人機一體的創新找房體驗 永慶房屋「i特助」驚艷國際評審

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-11 18:28

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科技房仲再度獲獎！永慶房屋「i 特助」創造人機協同的購售屋服務體驗，為未來的服務模式開創更多可能，贏得 2024「國際創新獎（International Innovation Awards）」肯定，這已是永慶連續四年贏得國際創新獎的肯定。永慶房屋內部數據顯示，「i 特助」推行後成功提升不活躍客戶的實地賞屋率 15%，亦帶動住宅網站物件瀏覽量 300 萬次，優化消費者的購售屋體驗、有效解決消費者痛點。

非營利組織亞洲企業商會（Enterprise Asia）自 2017 年開始，透過舉辦「國際創新獎（International Innovation Awards）」以表揚具有創新精神、且透過具體實踐來改變社會生活方式的傑出企業。永慶房屋今年第四度贏得國際創新獎，也是台灣房仲業唯一獲獎！

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永慶房屋的「i 特助」，能夠提供消費者 24 小時全天候的 AI 找房服務，民眾能夠隨時根據自身需求，由 AI 自動推薦。民眾若有追蹤的物件或社區，當物件降價或社區有新物件釋出時，也能夠自動通知消費者。此外，「i 特助」也支援多人討論，消費者的家人們也加入群組中，不錯過任何房市資訊。消費者若要安排實地賞屋，也能在「i 特助」裡呼叫永慶房屋經紀人員進行安排，或者解決消費者的問題。

主辦單位表示，永慶房屋的「i 特助」服務運用 AI 技術實現自動化服務的精神；消費者若需要真人服務，永慶房屋的經紀人員也能即時提供協助。主辦單位特別指出，這種嶄新的「人機協同」的服務模式，樹立了房仲產業新的服務典範，更為服務業的未來開啟更多機會，也是永慶獲獎的主因。

永慶房屋總經理吳良治表示，永慶房屋不斷優化誠實服務和科技工具，提供消費者安全、透明、高效率的購售屋體驗。(圖：永慶提供)

永慶房屋總經理吳良治表示，永慶房屋自創立之初，便以「先誠實再成交」的精神，為消費者打造公平透明的房產交易平台。在科技的幫助下，房地產資訊不僅能夠更加公開透明、也能提升消費者的購售屋效率、優化消費者體驗。因此科技創新始終是永慶全力投入的領域，也不斷推出「實境找房」、「AI 智能配對系統」、「房仲聯賣平台」、「AI 煥裝」和「i 特助」等具體科技創新服務，獲得消費者和眾多科技獎項的肯定。