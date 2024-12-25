華航聯手金色三麥推2款機上獨家調飲 全艙等都喝得到

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-25 16:20

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華航 (2610-TW) 今 (25) 日宣布機上餐飲服務推陳出新，攜手 SUNMAI 金色三麥與新潮品牌 BLAH BLAH Bar. 將在 1 月 1 日推出 2 款為華航特製的專屬酒精調飲，全艙等旅客喝得到，不僅穩居亞洲地區聯名最多品牌、以及帶著最多米其林星星飛上天的航空業者，也藉此推動品牌創新、搶下新客源。

為強化機上服務，華航此次攜手 SUNMAI 金色三麥與新潮品牌 BLAH BLAH Bar，推出 2 款「花粉假期」和「紫雲漫旅」調酒，原料皆為 100% 的天然果汁。

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其中，「花粉假期」靈感來自於機艙窗外柔美的雲彩，酒體充滿淡雅的淡粉色，而「紫雲漫旅」色調沉穩神秘，使用黑醋栗利口酒搭配凍頂烏龍茶，鋪展出華航企業色。