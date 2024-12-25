外資買超111億元連3買 敲進遠東新4.7萬張最多 反手提款航運股

台股今 (25) 漲近百點，成交金額量縮至 3057 億元，三大法人合計買超 156.7 億元，其中，外資買超 111 億元，不過台指期淨空單增 823 口至 3.68 萬口，期現貨不同調，個股方面，外資買超遠東新 4.7 萬張最多，反手大砍長榮航及陽明等航運股。