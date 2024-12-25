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外資買超111億元連3買 敲進遠東新4.7萬張最多 反手提款航運股

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-25 18:52

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外資買超111億元敲進遠東新4.7萬張最多 反手調節航運族群。(鉅亨網資料照)

台股今 (25) 漲近百點，成交金額量縮至 3057 億元，三大法人合計買超 156.7 億元，其中，外資買超 111 億元，不過台指期淨空單增 823 口至 3.68 萬口，期現貨不同調，個股方面，外資買超遠東新 4.7 萬張最多，反手大砍長榮航及陽明等航運股。

三大法人今日買賣超來看，外資買超 111.15 億元，連 3 買、自營商買超 59.64 億元，同樣連 3 買，不過，投信賣超 14.09 億元，為連 2 賣，三大法人合計買超買超 156.7 億元。


外資今日買超遠東新 (1402-TW)4.7 萬張最多、其次為華新 (1605-TW)2.86 萬張，同時敲進多檔金融股如新光金 (2888-TW)1.5 萬張、中信金 (2891-TW)1.44 萬張、兆豐金 (2886-TW)1.3 萬張、京城銀 (2809-TW)1.14 萬張、元大金 (2885-TW)8532 張等。

另外，機器人題材帶動影像辨識相關的光學股大漲，外資今日也買超佳能 (2374-TW)1.3 萬張，其餘電子股則有盟立 (2464-TW)7791 張、長華 *(8070-TW)7137 張；ETF 買超較多的復華台灣科技優息 (00929)1.42 萬張及群益台灣精選高息 (00919)8343 張等。

賣超方面，外資調節華南金 (2880-TW)4.7 萬張居首，另有上海商銀 (5876-TW)2.51 萬張、台新金 (2887-TW)2.29 萬張、凱基金 (2883-TW)1.42 萬張等金融股 ，以及復華富時不動產 (00712)8309 張。

外資今日也大砍航運股，長榮航 (2618-TW)3.73 萬張、陽明 (2609-TW)3.2 萬張、長榮 (2603-TW)1.32 萬張、裕民 (2606-TW)7101 張、慧洋 - KY(2637-TW)6783 張等；另有泰金寶 - DR 3.08 萬張、東元 (1504-TW)1.65 萬張、興富發 (2542-TW)6631 張等。

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遠東新航運長榮航陽明

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