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〈台股盤後〉機器人、光學股聖誕最紅 16千金重現 收漲99點連三漲

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-25 14:17

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〈台股盤後〉電子股撐盤漲近百點再現16千金 機器人、光學族群亮眼。(鉅亨網資料照)

美股平安夜收紅、科技股表現亮眼，台股今 (25) 日在電子股持穩下，收漲 99.89 點或 0.4%，來到 23220.13 點，本周 3 個交易日連續上漲，其中，AES-KY 重返千元，台股再現 16 千金，機器人、光學股強勢表態。不過，受到外資放假影響，今日大盤成交量僅 3057 億元，連三日下滑。

觀察今日電子權值表現，台積電 (2330-TW) 上漲 5 元或 0.46%，收 1085 元，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)、聯電 (2303-TW) 等均收漲。台達電 (2308-TW)、華碩 (2357-TW) 則收黑。


強勢股方面，千金股嘉澤 (3533-TW) 漲 3.8%、緯穎 (6669-TW) 也漲近 2%，AES-KY(6781-TW) 奔漲停，重返千元行列，其他像是達發 (6526-TW)、金像電 (2368-TW)、微星 (2377-TW)、京元電子 (2449-TW)、鴻準 (2354-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 等均漲逾 2-3%。

機器人題材延燒，惠友 (5484-TW) 再攻漲停，影像辨識相關的光學族群表現續強，佳凌 (4976-TW)、今國光 (6209-TW)、佳能 (2374-TW)、揚明光 (3504-TW)、亞光 (3019-TW)、菱光 (8249-TW) 等均亮燈漲停作收，而鴻海旗下的廣宇 (2328-TW) 也切入機器人線材應用，今日同樣衝上漲停。

傳產族群相對弱勢，台塑四寶收黑，台化 (1326-TW)、南亞 (1303-TW) 跌逾 1%，遠東新 (1402-TW)、寶成 (9904-TW) 也跌超過 1%，航運股中的陽明 (2609-TW) 跌 1.8%、航空雙雄也收黑，金融股表現同樣低迷。

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台積電光學影像辨識機器人

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台積電10850.46%
鴻準78.22.22%
廣達2920.34%
日月光投控165.50.61%
聯電44.050.11%
台達電422.5-0.71%
華碩613-0.33%
嘉澤19303.76%
緯穎25851.97%
AES-KY10759.69%
達發7193.90%
金像電233.53.55%
微星184.53.36%
京元電子1172.63%
臻鼎-KY1242.06%
鴻海186.50.54%
慧友68.49.97%
佳凌40.29.99%
今國光29.959.91%
佳能70.19.87%
揚明光60.29.85%
亞光1859.79%
菱光65.49.92%
廣宇43.39.90%
台化28.8-1.37%
南亞30.95-1.28%
遠東新31.35-1.26%
寶成38.35-1.16%
聯發科14100.36%
陽明77.4-1.78%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.59
加權指數法興(購) 槓桿9.51
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