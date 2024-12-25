〈台股盤後〉機器人、光學股聖誕最紅 16千金重現 收漲99點連三漲

美股平安夜收紅、科技股表現亮眼，台股今 (25) 日在電子股持穩下，收漲 99.89 點或 0.4%，來到 23220.13 點，本周 3 個交易日連續上漲，其中，AES-KY 重返千元，台股再現 16 千金，機器人、光學股強勢表態。不過，受到外資放假影響，今日大盤成交量僅 3057 億元，連三日下滑。