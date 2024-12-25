〈台經院看景氣〉AI新科技需求強 製造業營業氣候終結連5跌

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-25 11:14

‌



台灣經濟研究院今 (25) 日公布 11 月營業氣候測驗點調查，製造業結束連 5 跌，較上月增加 1.77 點至 95.20 點，反映全球經濟持續溫和成長；而服務業和營建業續呈上揚態勢，其中，服務業上升 1.19 點至 93.11 點，為連 2 升。

台經院說明，儘管車用、工業等終端市場需求維持疲軟，加上終端品牌客戶提前拉貨，使 11 月晶片接單與出貨規模縮減，所幸，受惠於人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求續強，帶動 IC 製造、印刷電路板訂單成長。

‌



對於未來半年，川普再度當選令全球貿易政策不確定性升溫，進一步影響企業投資信心，但隨著全球電子業擴大資本支出帶動半導體設備訂單成長，尤其 AI 和智慧汽車等新興領域的穩定發展，帶動高階晶片、封測需求成長，推升先進製程產能利用率。

台經院統計，製造業廠商認為當 (11) 月景氣為「好」比率為 24.4%，月增 7.0 個百分點，「壞」的比率則為 19.0%，月減 15.1 個百分點；而對未來半年，看好廠商減少 3.8 個百分點至 20.3%，看壞比率增加 2.6 個百分點至 23.6%。