態度急轉！川普勝選後近七成美企變得更樂觀 製造業信心創至少兩年新高

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-05 15:55

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最新調查顯示，美國企業在川普贏得總統大選後對經濟和公司前景的看法明顯變得更樂觀，財務主管和其他高管都看好明年經濟成長將更為強勁，即使他們認為通膨是一個風險。

根據美國會計師協會 (AICPA) 在 11 月 6 日至 11 月 26 日對 273 名在美國公司工作的會員的調查，67% 受訪者稱對未來一年的經濟前景充滿信心，高於 8 月調查時的 26% 和一年前的 43%。

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AICPA 在周四 (5 日) 公佈的調查結果顯示，川普總體上對企業友好的立場，促使高管們在他獲勝後提高對營收和獲利的預期。他們表示，打算在擴大業務方面投入更多資金，並稱跟選前相比，招聘前景有所改善。

AICPA 負責商業參與和成長的執行副總裁 Tom Hood 說：「企業高管們表示期待監管減少，稅收政策更優惠，我們看到這種樂觀情緒轉化為更高的獲利和營收預期。」

此外，自川普勝選以來的調查顯示，美國企業對前景越來越樂觀，他們預期會有更多的親商政策和更少的監管負擔。

從工廠車間到建築工地，各個地區的聯準銀行調查展現的樂觀情緒代表著「川普效應」的又一篇章，該效應始於 11 月 5 日大選後的股市上漲，並推動美元走強和比特幣價格上漲。

紐約聯準銀行公布的 11 月紐約州製造業指數創下 2020 年 6 月最大增幅紀錄，費城聯準銀行對轄區內製造商的調查也顯示，商業活動和訂單前景升至 2021 年中新高，堪薩斯城聯準銀行，對 6 個月預期和資本支出展望創 2022 年以來最強，德州製造商對商業活動的態度也比過去三年樂觀。