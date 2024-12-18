技嘉子公司技鋼攜手 Empyrion Digital 打造 AI 就緒資料中心

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-18 11:06

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PC 品牌技嘉 (2376-TW) 旗下子公司技鋼科技今 (18) 日宣布，將與亞洲數位基礎設施領導商 Empyrion Digital 合作，在內湖科技園區建置 AI 就緒資料中心「TW1」，提供高達 7MW 的 IT 運算力，於 2025 年動工、2027 年正式啟用，採用技嘉 GIGAPOD 解決方案作為整體 AI 運算架構。

技鋼科技將提供從規劃、部署到驗收的一站式服務，TW1 資料中心採用技嘉最新的 G4L3 液冷伺服器，每座 42U 機櫃可容納 64 顆功耗達 1,000 瓦的 GPU，完整的 GIGAPOD 模組化運算叢集僅需五座機櫃即可建置完成，大幅降低空間需求。

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在效能表現方面，TW1 預計可實現 1.33 以下的電源使用效率（PUE）。G4L3 液冷伺服器運用液體散熱技術，不僅能維持穩定的高效運算環境，同時顯著降低能源消耗，在冷卻與水資源利用效率（WUE）方面將成為業界標竿。

技鋼科技總經理侯智仁表示，TW1 坐落於網路密集的內湖地區，具備東西方海纜匯聚的戰略優勢，結合 GIGAPOD 高效能運算，將成為亞太地區整合 AI 與 GPU 雙重運算能力的數位基礎架構中心。

Empyrion Digital 執行長 Mark Fong 指出，技嘉的 GIGAPOD 解決方案完全符合公司建設 AI 就緒型資料中心的策略目標，並能維持資料中心的最高效能標準。

Empyrion Digital 目前已在新加坡營運一座 7.7MW 的資料中心，並同步在韓國首爾興建 9.4MW 的設施，以及規劃在東京建置 25MW 的資料中心，還宣布計劃在泰國曼谷建設一座超過 12MW 的資料中心。