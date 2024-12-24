吸引境外資金回流 金管會鬆綁OSU開戶、交易三大服務
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-24 20:31
為推動台灣成為亞洲資產管理中心、吸引境外資金回流，金管會證期局今 (24) 日宣布鬆綁證券商國際證券業務分公司 (OSU) 規範，首先是開放全線上開戶，客戶不再受限單日 100 萬元 (等值台幣) 交易額度，其次則是放寬下單驗證機制，二大便捷服務預計上半年修訂完成，第三項「款項收付」將可擴及與證券商有業務往來之外國保管銀行，但須洽央行意見。
根據金管會統計，目前 OSU 共有 18 家券商承作，絕大部分業務為自營 (機構投資人)，因為經紀業務招攬較為困難。2021 年交易量達 1640 億美元、2022 年為 1414 億美元、2023 年為 1596 億美元。
證期局副局長黃厚銘說明，根據現行規定，OSU 申請文件仍需紙本寄回，造成境外客戶開戶不便，為提升境外潛在客戶開戶意願，建議提供便捷網路開戶流程。
黃厚銘進一步指出，OSU 對境外客戶辦理複委託交易下單驗證方式，與國際慣用下單驗證方式不同，建議參考國外實務，放寬境外客戶除下載安裝我國憑證機構所簽發之電子憑證外，得以帳號、密碼，或以帳號、密碼搭配 OTP 或透過第三方的認證器做為驗證，提供境外客戶簡便又安全的下單驗證機制。
第三項鬆綁則是針對款項收付，境外客戶的投資款項依規定僅能存放於證券商在國際金融業務分行 (OBU) 開設的外匯存款專戶，尚無法存放於客戶熟悉的往來銀行。建議放寬規定，使境外客戶款項除存放以證券商在 OBU 開設之專戶外，亦得存放於與證券商有業務往來的外國保管銀行，便利境外客戶匯款作業及節省匯費成本。
黃厚銘表示，前兩項服務牽涉券商內控，修正速度相對較快，待證交所與公會詳細訂定作業程序後，預計上半年完成，第三項則要洽央行意見，程序時間將會拉長，希望未來開放後，能帶動 OSU 經紀業務量成長。
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