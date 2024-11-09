〈熱門股〉技嘉AI伺服器受惠轉單 周漲逾8% 獲法人加碼逾1.8萬張

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-09 11:40

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PC 品牌技嘉 (2376-TW) 受惠美超微（SMCI-US）陷入假帳風波而獲得轉單效應，加上 AI 伺服器出貨動能強勁，本周股價上攻，8 日收 305.5 元，周漲逾 8%，並獲得三大法人青睞，本周買超逾 1.8 萬張。

觀察本周三大法人動向，三大法人共買超 18690 張，其中外資買超 10826 張，呈連四買；投信買超 7490 張，呈連九買；自營商則買超 374 張，呈連二賣。

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市場消息指出，輝達 (NVDA-US) 為避免市場混亂，已將部分原屬美超微 (SMCI-US) 訂單轉予技嘉等供應商，技嘉已與 CoreWeave 等客戶簽訂合約；技嘉主要出貨輝達 H100/H200 機種，再加上 GB200 水冷機種預計 2025 年加入出貨，預估明年伺服器營收占比將大幅成長。

技嘉 10 月營收 257.72 億元，月減 3.6%，年增 53.72%；前 10 月累計營收 2252.92 億元，年增 108.35%；在 AI 伺服器產品帶動下，技嘉已連續 18 個月呈現雙位數年增。