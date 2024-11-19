技嘉攜輝達Blackwell平台亮相SC24 布局AI運算市場
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-19 18:24
PC 品牌技嘉 (2376-TW) 旗下技鋼科技於超級運算大會（SC24）展出新一代 AI 伺服器與冷卻解決方案，聚焦 AI 訓練與高效能運算市場，展現企業級運算布局。
在 NVIDIA 平台解決方案方面，技嘉推出支援每機架 72 顆 GPU 的 GB200 NVL72 伺服器，採用 NVIDIA Grace CPU 與 Blackwell GPU 組合，專為大規模 AI 訓練設計。同時展出支援 NVIDIA HGX H200 平台的 G4L3-SD1 液冷版本與 G593-SD1 氣冷版本伺服器。
在 Intel 平台部分，技嘉展示支援雙 Intel Xeon 處理器的 8U 機箱 G893-SG1 伺服器，並整合 Intel Gaudi 3 AI 加速器。值得注意的是，4U 機箱 H374-A80 伺服器可容納 8 顆 Intel Xeon 處理器，提供高密度運算效能。
技嘉也攜手 CoolIT Systems、Motivair 和 nVent 等夥伴，展示直接液體冷卻解決方案，為高密度運算環境提供節能選項。
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