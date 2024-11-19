技嘉攜輝達Blackwell平台亮相SC24 布局AI運算市場

在 NVIDIA 平台解決方案方面，技嘉推出支援每機架 72 顆 GPU 的 GB200 NVL72 伺服器，採用 NVIDIA Grace CPU 與 Blackwell GPU 組合，專為大規模 AI 訓練設計。同時展出支援 NVIDIA HGX H200 平台的 G4L3-SD1 液冷版本與 G593-SD1 氣冷版本伺服器。