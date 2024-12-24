光寶科連續14年入選DJSI道瓊永續指數 蟬聯「世界指數」及「新興市場指數」雙榜

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-24 15:17

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光寶科技 (2301-TW) 今日宣布，連續 14 年入選「道瓊永續指數（DJSI）」成分股，2024 年蟬聯「世界指數」及「新興市場指數」，今年總得分更創下歷年新高，展現在環境、社會及公司治理（ESG）三大領域的卓越表現。

由標普全球 (S&P Global) 發行的道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indices, DJSI) 為全球最具公信力的永續評比指標之一，以企業永續評鑑（CSA）為基礎，2024 年從全球約 3,700 家企業挑選出各產業表現最佳的前 10% 企業成為成分股。

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在此次評比中，光寶科不僅獲得歷年總得分最高分，更在 4 個題組包含人才發展、風險管理、政策影響力、透明度及永續資訊報導評比項目獲得滿分，展現永續實力。

光寶科技董事長暨永續長宋明峰表示，在全球迅速變化的局勢中，光寶科持續秉持「易於合作、樂於分享」的企業文化，積極推動環境守護、社會關懷及公司治理的創新與變革。

宋明峰提到，推動永續發展需要各界利害關係人的共同合作，帶來正向的循環影響力，如 2024 年「-1111 循寶夠物節」二手公益市集，堪稱最多異業結合的永續盛會，橫跨科技領域、半導體通路、媒體、紡織、電子、金融、教育等多元領域的永續標竿企業，共同提倡循環經濟的永續意識，更將活動義賣所得全數捐贈給涵蓋六大多元領域、高達 14 家 NGOs，讓好的事情擴散蔓延，發揮更多正向效益。

面對淨零減碳，光寶始終扮演關鍵行動者與倡議者，不僅遵循科學基礎減碳目標 (SBT)，更啟動「555 減碳計畫」，2023 年碳強度減量超前達標近 15%。另於 2024 年加入 RE100 倡議組織，提高再生能源比例，採取多項策略以達成核心業務及供應鏈的淨零排放目標。

在推動職場福祉上，從管理、照護、知識到多元化福利，光寶不斷優化全方位的安家生養措施及強化員工職場安全防護。並在人才發展整合集團資源系統性構建人才發展體系，推動特色人才專案，包含 NBA A (New Brave Adventurer) 計畫、海賊團人才發展專案、LiMI (LITEON intelligent MFG Institute) 計畫等。

光寶科技於摩根史丹利 (MSCI) ESG rating 獲評 AA 級，且自 2014 年起連續十一年獲選 ESG 領導者指數成份股，另於 ISS ESG Rating 獲 Prime 評級、入選富時社會責任指數 (FTSE4Good) 新興市場指數暨「台灣永續指數」成分股。