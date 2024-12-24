鴻海進軍AR眼鏡市場 台中Micro LED產線明年Q4量產

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-24 12:53

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鴻海 (2317-TW) 宣布，將攜手 Porotech 進軍 AR 眼鏡市場，按雙方合作內容，鴻海計畫在台中建立 MicroLED 晶圓製程產線，預計 2025 年第四季投入量產，以應未來全球主流客戶產品的相關需求。

鴻海表示，憑藉 Porotech 領先的氮化鎵 (GaN) 技術，結合鴻海 MicroLED 晶圓製程，到封裝、光學模組一站式垂直整合服務，滿足微型顯示晶片以及 AR 眼鏡生產需求，提供高效能、高亮度、小型化、輕型化 AR 顯示解決方案。

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鴻海看好未來 AR 市場，新廠的啟用可望為台灣在 AR 眼鏡與 MicroLED 技術的重鎮，也進一步提升鴻海在相關產業中的優勢，並與 Porotech 共同推動全球 AR 與微型顯示技術的發展。

鴻海集團 S 事業群總經理陳偉銘表示，去年鴻海在 uLED 創下業界亮度新紀錄後，今年攜手 Porotech，進一步將研發成果向量產化邁進，共同引領 MicroLED 技術的新時代，希望儘速為全球市場帶來輕薄短小高效能的解決方案。