光寶科新一代 600kW 液冷系統亮相SC24 因應輝達架構滿足AI運算需求

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-20 16:22

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電供廠光寶科 (2301-TW) 於美國亞特蘭大超級運算大會（SC24）展出新一代高效能運算解決方案，搭配輝達 (NVDA-US) 架構推出電源、機櫃及液冷系統產品，包括已打入輝達推薦供應商清單的 600kW in-row CDU 液冷系統。

光寶科技總經理邱森彬表示，隨著算力需求提升，企業加速資料中心部署腳步，帶動高功率電源與先進散熱技術發展，並整合電源管理、機構與熱管理等軟硬體產品，與 AI 生態系夥伴共同打造綠色運算基礎設施。

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在散熱技術方面，光寶推出「LITEON COOLING」全方位液冷解決方案，包括水對水、水對氣等不同散熱方式，並符合輝達 Blackwell 架構，以滿足 AI 運算的散熱需求。