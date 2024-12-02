邁入碳定價時代 光寶科攜手產官學研聚焦AI碳管理、推動淨零轉型
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-02 18:43
隨著台灣正式邁入碳定價時代，今 (2) 日「AI 永續碳淨未來高峰會」匯集產官學研各界，探討如何運用 AI 技術推動碳管理，加速企業邁向淨零轉型；環境部次長施文真表示，政府將結合公私部門資金，使碳費制度成為台灣綠色成長的新動能。
在全球淨零排放浪潮與歐盟碳邊境調整機制雙重壓力下，數位與淨零的雙軸轉型已成為產業維持競爭力的關鍵；光寶科 (2301-TW) 總經理邱森彬指出，公司已從代工轉型為系統整合方案提供者，透過 AI 技術掌握碳排放狀況，辨識碳排放熱點並制定減碳策略。
全球永續賦能倡議組織執行長 Luis Neves 強調，AI 在數據收集和治理的應用可加速企業達成淨零目標；希達數位執行長 Torrent Chin 也表示，AI 將成為推動脫碳轉型的核心力量，透過自動化數據處理和精準減碳方案，企業可迅速制定最佳脫碳策略。
工研院量測技術發展中心執行長藍玉屏表示，AI 技術對第三方碳查證發展至關重要，可提升查證透明度並加快企業碳管理進程；台灣碳權交易所總經理田建中則指出，國際市場已出現多項碳中和科技產品，企業須將減碳注入 DNA 才能有效因應。
中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良進一步分析，在總量管制和碳費先行的環境下，台灣企業走向低碳轉型將是回應碳交易市場變化的關鍵。
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