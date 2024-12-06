光寶科11月營收年月雙增 高階伺服器電源出貨持續暢旺
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-06 18:37
光寶科 (2301-tw) 今日公告 11 月營收為 125 億元，月增 1%、年增 1%；而在雲端運算及高階伺服器、網通電源營收成長帶動下，累計前 11 月營收為 1,237 億元，年減 9%。
光寶科指出，光電部門 11 月營收佔總體的 18%；其中，全球出貨量排名第一的光耦合器高階產品、不可見光於感測應用需求穩定；雲端及物聯網部門營收佔整體之 41%；其中，雲端運算及高階伺服器、網通電源管理系統出貨增溫，雲端及物聯網部門整體營收年增逾兩成。
光寶科提到，資訊及消費性電子部門營收佔比達 41%；在產品組合持續優化之下，高階電源與鍵盤等智慧輸入裝置出貨穩定。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- Q3毛利、淨利雙季增 續投入研發帶動雲端與光電成長
- 擴大AI布局 瞄準三大賽道 33KW電源明年Q1出貨放量
- 光寶科：預期明年營運優於今年 AI伺服器電源需求持續攀升
- 光寶科10月營收年月雙增 光電半導體、伺服器電源出貨強勁
上一篇
下一篇