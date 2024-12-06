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光寶科11月營收年月雙增 高階伺服器電源出貨持續暢旺

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-06 18:37

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光寶科11月營收125億元年月雙增，高階伺服器電源出貨持續暢旺。(鉅亨網記者吳承諦攝)

光寶科 (2301-tw) 今日公告 11 月營收為 125 億元，月增 1%、年增 1%；而在雲端運算及高階伺服器、網通電源營收成長帶動下，累計前 11 月營收為 1,237 億元，年減 9%。

光寶科指出，光電部門 11 月營收佔總體的 18%；其中，全球出貨量排名第一的光耦合器高階產品、不可見光於感測應用需求穩定；雲端及物聯網部門營收佔整體之 41%；其中，雲端運算及高階伺服器、網通電源管理系統出貨增溫，雲端及物聯網部門整體營收年增逾兩成。


光寶科提到，資訊及消費性電子部門營收佔比達 41%；在產品組合持續優化之下，高階電源與鍵盤等智慧輸入裝置出貨穩定。

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