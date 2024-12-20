光寶科二手市集助熱原拳擊隊 捐贈拳擊鞋打造完善訓練環境

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-20 17:41

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光寶科技集團員工在 12 月 18 日透過舉辦二手市集的方式，為熱原少年拳擊隊募集資源，此次義賣活動中，光寶集團同仁不僅熱情響應，更進一步捐贈拳擊鞋協助隊中的年輕選手們打造更理想的訓練環境。

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對於偏鄉孩童培力，光寶基金會執行長何麗梅指出，公司希望能將員工愛心與資源匯集給這群熱血少年，熱原拳擊隊自始即以品格教育為基礎，透過拳擊運動幫助孩子建立紀律與自信，現任教練更在過去於 1970-80 年代以拳擊選手身份揚名國際，希望藉由訓練基層選手的方式回饋社會。