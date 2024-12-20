光寶科二手市集助熱原拳擊隊 捐贈拳擊鞋打造完善訓練環境
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-20 17:41
電供廠光寶科 (2301-TW) 攜手熱原少年拳擊隊，日前舉辦「循寶夠物二手市集」，市集所得將捐助給熱原少年拳擊隊選手訓練基金，並捐贈拳擊鞋幫助熱原拳擊隊打造更完善的訓練環境。
光寶科技集團員工在 12 月 18 日透過舉辦二手市集的方式，為熱原少年拳擊隊募集資源，此次義賣活動中，光寶集團同仁不僅熱情響應，更進一步捐贈拳擊鞋協助隊中的年輕選手們打造更理想的訓練環境。
對於偏鄉孩童培力，光寶基金會執行長何麗梅指出，公司希望能將員工愛心與資源匯集給這群熱血少年，熱原拳擊隊自始即以品格教育為基礎，透過拳擊運動幫助孩子建立紀律與自信，現任教練更在過去於 1970-80 年代以拳擊選手身份揚名國際，希望藉由訓練基層選手的方式回饋社會。
熱源拳擊隊目前仍面臨場地租金、設備與交通往返的經費壓力，何麗梅表示，光寶基金會自 2020 年起即持續關注熱原拳擊隊，除了軟硬體資源協助外，更透過開發選手設計的聯名商品等方式，盼能幫助偏鄉體育選手開創更永續的發展模式。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 光寶科技獲IDC未來企業大獎 AI自動化系統2分鐘完成4小時工作
- 光寶科新一代 600kW 液冷系統亮相SC24 因應輝達架構滿足AI運算需求
- 邁入碳定價時代 光寶科攜手產官學研聚焦AI碳管理、推動淨零轉型
- 光寶科11月營收年月雙增 高階伺服器電源出貨持續暢旺
下一篇