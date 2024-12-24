鴻海將建Micro LED新產線 設備四強整裝待發

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-24 17:39

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鴻海 (2317-TW) 今 (24) 日宣布，將攜手 Porotech 進軍 AR 眼鏡市場，當中採用鴻海自家 Micro LED 晶圓製程技術，並在台中建置新產線，外界看好，鴻海建置新廠將為面板設備產業注入一股活水，相關業者包括盟立 (2464-TW)、均豪(5443-TW)、帆宣(6196-TW) 與東捷 (8064-TW) 等都可望優先受惠。

業界指出，台廠掌握 Micro LED 領先技術，其中，友達 (2409-TW) 已率先量產 Micro LED 面板，並正建置 4.5 代新產線，相關設備在今年下半年進駐廠區，包括東捷、均豪等都是供應商。

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東捷近年積極耕耘 Micro LED 關鍵製程設備，包括巨量轉移、巨量修補與雷射修整等系列機台，尤其巨量轉移、巨量修補領域是 Micro LED 製程中最具價值的設備，佔整體比重約 3 成，隨著後續各家擴產需求顯現，東捷訂單也跟著進補。

另外，均豪延續自家核心技術，將檢測、研磨等設備導入 Micro LED 製程，同時與東捷設備搭配，一同出貨給客戶，且其原先就深耕面板產業，也可串接自家的面板自動化設備。