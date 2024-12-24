陳文琦：威盛明年展望審慎樂觀 半導體客戶有進展

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-24 14:34

‌



IC 設計業者威盛 (2388-TW) 今 (24) 日舉辦年度平安夜活動，董事長陳文琦說，明年營運展望審慎樂觀，客戶反映正面，其中，以半導體 (ASIC) 業務來看，持續跟客戶合作，已有些進展，應用方面也陸續擊退競爭對手，並取得國際大客戶肯定。

陳文琦說，現階段世界充滿挑戰，全球面臨各式紛爭與問題，過去幾年不管是新冠肺炎、世界局勢變動，整體人類社會都面臨很大的挑戰，應變方式也都超出任何公司與任何國家的能力範圍，但仍相信大家共同努力，可創造更美好的社會。

‌



展望台灣未來，陳文琦看好，台灣將在全球扮演非常重要的角色，強調儘管台灣小，但只要團結一起努力，也能夠在世界站穩腳步，以威盛自身來看，公司也打入全球大規模的公司，過程中也碰到強勁的競爭對手，但公司產品還是處於領先地位。

針對 AI 發展，陳文琦認為，科技發展相當快速，自身從事科技產業多年，從來沒看過科技發展速度這麼快，預期 AI 將是人類有史以來發明最厲害的工具，儘管部分團體認為 AI 不只是工具，但自己會持保留態度看待，並持續學習如何善用 AI 這工具。

陳文琦舉例，威盛很早就花功夫在 AI 領域，如自家的 Mobile360 重型設備安全解決方案，除榮獲美國國家職業安全與健康研究所 (NIOSH) 所頒發的 2024 年度砂石產業之採礦安全與技術創新獎項，也取得客戶認可，客戶規模相當巨大、是全世界 500 強企業，營收達幾百億美元。