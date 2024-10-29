威盛估今年營收季季高 強調與華為白手套事件無關
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-29 19:54
威盛 (2388-TW) 今 (29) 日召開法說會，公司指出，今年前三季營收季季高，隨著客戶訂單具有延續性，希望朝今年營收季季高的目標前進，針對近期華為白手套議題，則強調公司與該事件無關，公司接單出貨皆合法合規。
威盛表示，公司接單皆會依法進行內控，若遇出口管制也會進行申請，且晶圓代工供應商主要是台積電 (2330-TW)(TSM-US)，其內控也很強大，需要相關資料公司都會確實提供，而華為過去曾是旗下威鋒電子 (6756-TW) 的客戶，但 2020 年之後就不是直接客戶也非間接客戶，該事件與公司無關。
威盛補充，目前出貨皆正常，預期 9 月是相對高點，10 月客戶出貨與下單皆正常。
針對合約負債大幅增加，威盛指出，其主要是預收貨款，將在未來幾季轉化為營收，象徵接單狀況良好，依今年合約負債來看，前三季不斷創新高，與業績季季高吻合，且公司除了威宏之外，其他業務也都有預收模式。
威宏第三季貢獻威盛營收達 66%，是主要成長動能，且隨著 AI 相關應用持續增長，帶動 ASIC 產業成長，且因導入先進製程，價格也較貴，對營收貢獻有正面助益，看好相關訂單動能將一路延續至明年。
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