威盛估今年營收季季高 強調與華為白手套事件無關

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針對合約負債大幅增加，威盛指出，其主要是預收貨款，將在未來幾季轉化為營收，象徵接單狀況良好，依今年合約負債來看，前三季不斷創新高，與業績季季高吻合，且公司除了威宏之外，其他業務也都有預收模式。

威宏第三季貢獻威盛營收達 66%，是主要成長動能，且隨著 AI 相關應用持續增長，帶動 ASIC 產業成長，且因導入先進製程，價格也較貴，對營收貢獻有正面助益，看好相關訂單動能將一路延續至明年。