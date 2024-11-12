威盛推AI偵準系統 協助石化業預防工安事故

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-12 16:54

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威盛 (2388-TW) 今 (12) 日參加經濟部主辦之智慧石化永續發展暨技術展示媒合會，並在會中展出自家 AI 智慧工業解決方案「偵準系統」，預期該 AI 防火神器可以提升廠區及人員的安全，在實際場域案例中可於數秒內偵測到氣體洩漏，成功為客戶避免潛在爆炸事故。

根據勞動部職安署統計數字，過去三年因為工作場所不安全所造成的傷亡數字一直都在 300 人上下，2023 年因為如此財物損失更高達 328 億元，且今年以來爆炸案頻傳，工安事故持續發生，引起更多社會大眾的關注。

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勞動部有鑑於此，已於前幾日宣布修正職安法，除提高罰則上限至新台幣 150 萬元，也修法加重事業單位、各級承攬人安全管理責任，期許可以喚起業者對工廠安全的重視。過去許多產業包括石化業在內因為發生火災造成的停工損失也是極大的影響，眾多因工安事故影響更加仰賴智慧化提升。

威盛今日活動中展出的智慧工廠 AI 解決方案目的是協助產業預防工安事故避免災害的發生，相較傳統方案非常容易產生誤報，反而造成廠區業主的困擾，以致於到最後不得不將設備關掉。

威盛推出 AI 防火神器偵準系統，可以提升廠區及人員的安全，在實際場域案例中氣體洩漏可於數秒內偵測到，比傳統偵測器快了近 4 分鐘，無漏報，無延遲，成功為客戶避免潛在爆炸事故。

另外，威盛 AI 防火神器可提供全時智能防災，便可以克服傳統方式廠區僅以人力巡檢方式進行，無法達到全時監控亦無法即時處置。

威盛 AI 事業發展處處長黃宗慶強調，預防災害發生，人力短缺，淨零碳排與電費上漲壓力首當其衝的石化工業，更需要 AI 來幫忙解決企業主的痛點。威盛有感於之前很多 AI 應用有太多的漏報與誤報，無法滿足石化業者需求，因此戮力研發 AI 邊緣運算，基於人工智慧與深度學習，搭配生成式 AI，推出偵準系統。

另外此設備符合歐規防爆認證並取得職安署 TS 標章，必能協助廠區達到 24 小時全年無休，主動預警；保護廠區設施與人員安全，確保產能運作，預防工安與提升 ESG 相關指標。

今天活動石化業者參與熱烈，在產官學的相互合作下，可望加速石化產業推動智慧轉型帶來更大的效益，也同時讓大家都能對工安更加重視並落實工安預防措施，以實現「安全零事故」為目標，達到永續共榮。

威盛說，偵準系統可防止工廠和倉庫設施發生火災，此精確而強大的解決方案配備先進的 AI 模型，透過分析工業攝影機拍攝的影像，偵測潛在的危險煙霧排放。該解決方案發現威脅時，會自動提醒操作員採取修正措施，並記錄事件以供後續審查和分析。