威盛完成2.1億美元GDR訂價 折價約4.88%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-25 10:55

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威盛 (2388-TW) 宣布完成 2.1 億美元海外存託憑證訂價，發行價格為每單位 GDR 19.08 美元，相當於每股普通股為新台幣 122.23 元，相較昨日收盤價 128.5 元，折價為 4.88%，籌措資金將用於支應外幣購料所需。本次發行 GDR 將於盧森堡交易所掛牌。

威盛指出，本次發行 GDR 總金額約 2.1 億美元，每單位發行價格 19.08 美元，每單位海外存託憑證表彰公司普通股 5 股，此次一共發行 1100 萬單位，等同共 5500 萬普通股，以 1 美元約新台幣 32.03 元匯率推算，每股折合新台幣約 122.23 元，預計股權稀釋 9.91%，不致對股東股權造成重大稀釋。

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儘管在全球總體經濟動盪、美國大選將近及地緣政治緊張情勢的狀況下，威盛仍在獲得主管機關核准後，準確把握發行窗口，並鎖定良好的發行條款。在 AI 浪潮和威盛領先的戰略部署與強勁業務前景支持下，全球投資者對此次發行的反應熱烈。

威盛補充，此次交易受到市場投資人追捧，簿記成功獲得多倍認購，吸引多位全球知名投資人的參與，足見海外投資人對威盛經營策略的認可，此次交易也有效提升威盛在國際投資市場上的能見度，除了吸引優質的國際機構投資人外，也能加強公司的財務結構。