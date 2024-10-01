威盛AI安全解決方案改變重型設備運營 獲頒 NIOSH 獎項殊榮

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-01 16:37

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威盛 (2388-TW) 今 (1) 日宣布，憑藉 Mobile360 重型設備安全解決方案，榮獲美國國家職業安全與健康研究所 (NIOSH) 所頒發的 2024 年度砂石產業之採礦安全與技術創新獎項。

威盛指出，此採礦安全與健康技術創新獎項旨在表彰那些在提升礦工安全與健康方面，透過應用技術或流程改善，超越法規要求並做出非凡努力的企業者。

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NIOSH 表示，威盛得獎原因是因為其具有技術創新性的系統，擁有先進的危險預測、車隊管理和影像紀錄的能力，可以有效減少因視覺盲區和其他因素所造成的大型車輛事故。

針對礦石開採產業中的關鍵安全挑戰，威盛為礦石業量身打造解決方案，包括自適應感測、貨斗感測器、外部警示 / 警報等，透過根據車輛行進路徑自動調整攝影鏡頭與雷達偵測區域，以幫助車輛於急轉彎時進行導航並提升安全性，並通知駕駛員貨斗的位置，以防止與上方物體碰撞，且當車輛倒車時，提醒車輛外部人員，以避免事故發生。

威盛藉由大幅減少盲點並提升危險感知能力，安全解決方案有助預防事故發生，改善運營效率，進而保障工作人員的安全。