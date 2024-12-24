〈房產〉「英熙娃娃」掀高雄觀光熱 鹽埕區透店交易量年增翻倍

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-24 11:36

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知名影集「魷魚遊戲」中的巨型「英熙娃娃」，21 日現身高雄港灣，還有一日限定近 10 分鐘的魷魚主題無人機燈光秀，單日就吸引逾十萬人朝聖，再度點亮高流周邊觀光商機。房仲業者根據內政部實價資料統計，近年觀光熱度暴增的高雄流行音樂中心與捷運鹽埕埔站周邊商圈，今年透天店面交易量約為 24 棟，已相比去年大幅增加超過 100%，人潮帶入錢潮，周邊店面商機也進而受惠。

台灣房屋高雄新站加盟店店東楊秉瑞表示，從 2022 高雄燈會無人機秀、黃色小鴨、貓貓蟲咖波，再到魷魚遊戲等一連串展演活動，帶旺高流、駁二觀光熱度，也將整個鹽埕區從舊城區再度點亮為觀光特區，商圈人流車流越來越多，一到假日不少餐廳、小吃店都出現排隊人龍。

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楊秉瑞指出，從捷運鹽埕埔站一路延伸到高流、駁二周邊，店面產品類型以透天居多，近期出租率有逐漸提升，尤以餐飲小店面最多，然而鹽埕商圈開發早，透天建物多 6、70 年以上超高齡老屋，如為主要幹道五福四路、大勇路、七賢三路、建國四路的臨路型店面，因聚客力高，總價與租金行情會較為亮眼，以五福四路上的 2 層樓 50 坪老透店，整棟帶租約開價約在 5000 萬元，投報率約 2% 以上，可當現成包租公，頗受投資人青睞。

此外，鹽埕區大多數用地屬土地價值高的商三~ 商五用地，加上建物具都更、危老重建整合紅利，今年也有部分透店是由建商連棟整批收購，開發前期可收租兼養地，而近年鹽埕新大樓供給量增，隨人口進駐帶動消費需求，也進而帶旺店面需求。

2024 年高雄聖誕節還有另一個新興觀光熱點，高達 26 公尺的巨型聖誕樹就在中央公園，每 15 分鐘還有泡泡雪花從樹頂飄落，搭配 9 大主題燈區，從 11 月底開展至今，吸引大批觀光人潮湧入，更帶動周邊的新崛江商圈再爆人潮，觀察中央公園與新崛江商圈周邊，今年透天店面交易熱度同樣攀升，交易量相比去年已增加約 5 成。