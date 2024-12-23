〈房產〉高雄新建案交屋量多 近半數大樓交易都是屋齡0-5年產品

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-23 10:46

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屋齡較新的房屋，設備相對齊全、新穎，一直都獲得不少購屋族群喜愛。房仲業者觀察近一年七大都會區成屋大樓各屋齡帶交易量占比，高雄屋齡 0-5 年的大樓占比近 5 成，為七都最高。而台北因房屋總價較高，屋齡 40 年以上的大樓占比逾 2 成，老宅交易熱絡，居七都之首。

統計數據顯示，高雄近一年屋齡 0-5 年的大樓交易占比為 49.6%，逼近 5 成大關；台南近一年屋齡 0-5 年的占比為 38.5%，居七都第二。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近年來高雄預售市場暢旺，不少新建案皆順利完銷，新大樓供給充沛。此外，像楠梓區、鳳山區等交易量大的地區，總價還有 1200 萬元內的新成屋可選擇，吸引剛性買盤進場，使新屋市場交易熱絡。使得高雄近一年屋齡 0-5 年的大樓交易量占比高達 49.6%，10 年內大樓交易量占比亦突破 6 成大關。

至於台南市，近一年屋齡 10 年內大樓占比也突破 5 成。陳金萍說明，台南近年來，在建商積極購地、推案下，新大樓供給增加。再加上台積電及許多科技大廠陸續投資台南，增加大量的就業機會，同時也提高購屋居住的剛性需求，尤其是南科周邊，吸引首購、年輕族群及南科員工喜愛，使新屋市場交易暢旺。

在台北部分，近一年屋齡 40 年以上大樓交易占比為 20.9%，30 年以上占比高達 35.2%，等於每 3 戶大樓交易就有 1 戶為 30 年以上。