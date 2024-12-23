〈房產〉桃園也吹小宅風 15坪內房屋交易10年增加3成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-23 11:31

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房價向來較北部都會區相對親民的桃園，在控制總價之下，房仲業者根據內政部不動產資訊平台最新數據，桃園各坪數住宅交易量變化，2024 年交易量大宗仍集中在 15-25 坪，占前三季交易的 30%，不過若和 10 年前同期相比，15 坪以下的小坪數產品，買氣升溫的情況最明顯，十年間量增幅度達 29.4%。桃園房屋坪數從 2015 年的 32.7 坪，縮減到 31.9 坪，縮水 1.8 坪。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，15 坪以下的小宅，因被許多行庫視為投資小套房，貸款條件較差，部分銀行甚至不承作，所以過去的買氣相對受限。但近年房價走揚，導致小資買家下修購屋坪數；加上桃園有多個產業園區提供豐富職缺，吸引青年就業族移居，尤其中南部初到北部就業的「桃漂族」，以單身人士居多，對空間的要求不大，也帶動 15 坪以下小宅的居住需求，使買氣增溫的情況遠高於整體房市。

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在各坪數之間，交易量增幅第二名的為 35-45 坪的中坪數產品，增幅 24.1%，成長性比 15-35 坪的物件更明顯，在近年房市盛行的小宅風潮中逆勢突圍。

張旭嵐指出，桃園的中坪數物件增溫，則主要受到「育兒族」與「脫北族」兩大買盤力挺。桃園房價較雙北平實，在相同預算下，能買到比雙北更大的坪數，吸引不少雙北家庭客移居，以今年 11 月桃園出生率達千分之 8.22，高居六都第一，顯示親民房價給桃園家庭勇敢生育的底氣。

此外，35-45 坪的物件，屬於正三房房型，甚至可以規劃成四房，且總價帶多半低於央行的豪宅限貸門檻，既可滿足空間需求，又能順利貸款，讓許多空巢型換屋族從 55 坪以上大宅，轉向空間適中的退休宅，使桃園的中坪數住宅買氣不減反增。

台灣房屋中正藝文直營店店長郭榛溱表示，桃園市 15 坪以內的低總價產品，主要集中在桃園區、A7 重劃區和青埔高鐵特區，這些地方因有台鐵、機捷、高鐵等軌道運輸，不論是通勤還是返鄉都相對便利，成為外來就業人口的購屋熱門區段，其中又以總價 700-900 萬元的物件最受買盤青睞。