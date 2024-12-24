〈房產〉台中市年收入逾百萬房貸族 三大屯區有高達一半占比

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-24 09:12

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台中房市火熱，同時在房價漲勢驚人之下，購屋門檻也因此被拉高。房仲業者統計金融聯合徵信中心資料發現，今年上半年，台中市年收入逾 100 萬元的房貸族共計新增 6512 件房貸，其中北屯區佔了 1484 件、西屯區 928 件、南屯區 840 件，這三大屯區的申貸件數合計 3252 件、佔了總數的一半。

對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，三大屯區兼顧生活機能與未來發展性，房市抗跌保值性很強，預估在房市持續降溫的情況下，未來會有不少購屋民眾和建商會回防至這些精華區。

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中信房屋文心河南加盟店店長陳珮甄指出，根據聯徵中心資料，2014 年上半年台中市年收入破百萬的房貸族共申貸 3313 件、佔申貸總數的 31.5%，但到了 2024 年，這一比值已上升至 38.3%、接近 4 成，顯示出台中市的買方財力確實逐漸增強。

此一變化可以從兩個方面來解釋，一方面，中部本身就是傳產重鎮，再加上中部科學園區與台積電 (2330-TW) 等大型企業吸引了大量科技人才的聚集，隨著企業主、企業高層及科技新貴的增加，高收入族群的比例自然也跟著上升。另一方面，近年台中房價突飛猛進，目前台中市精華區屋齡 20 年以內中古屋的房價普遍已經站上 4 字頭，新建案更是可以達到 5 字頭以上的行情，面對持續上漲的房價，如果沒有足夠的經濟實力，買房確實相當有挑戰。

對於三大屯區成為這些高收入族群的不二之選，陳珮甄表示，這些收入可觀的民眾在購屋時，除了關注生活機能的便利性、居住環境的舒適性外，亦特別重視房產的增值潛力，三大屯區毋庸置疑是台中「蛋黃中的蛋黃」，而且又有相當豐富的建設題材為區域房市增添亮點，包括：北屯的十四期重劃區、廍子重劃區；西屯的七期新市政中心、水湳經貿園區；南屯的單元二、三重劃區等等。隨著各項建設項目的推進與落實，未來三大屯區的房市交易量仍有穩健成長的空間，相當值得購屋民眾留意。