〈能源盤後〉供應過剩擔憂 美元走強 油價回落

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-12-24 04:40

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由於擔心明年供應過剩和美元走強，國際油價週一 (23 日) 小幅走低，由於本週有聖誕節假期，在休市前夕，交易偏向單薄。

能源商品價格

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1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 0.22 美元，跌幅 0.32%，報每桶 72.63 美元。

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 0.58 美元，下跌 0.8%，收每桶 69.24 美元。

1 月交割汽油期貨價格上漲 0.12%，收每加侖 1.9450 美元。

1 月交割熱燃油期貨價格上漲 0.75%，收每加侖 2.2561 美元。

1 月交割天然氣價格下跌 4.40%，收每百萬 Btu 3.365 美元。

「友誼」輸油管道由於俄羅斯技術問題而於上週四 (19 日) 停運，該管道已重新啟動，這緩解了對歐洲供應的擔憂。

瑞銀分析師指出，隨著美元由弱轉強，油價回吐早前漲幅。

聯準會週三 (18 日) 將聯邦資金利率下調 1 碼至 4.25%-4.5% 區間，這是聯準會

自 9 月首次降息以來的今年第三次降息，並對未來幾年進一步降息持謹慎態度。

紐約 Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示，由於聯準會發出了複雜的鷹派訊號，而且其中一些經濟數據點並不那麼強勁，市場無精打采。

而上週五 (20 日) 美國數據顯示通膨降溫有助於緩解聯準會上週降息後的擔憂。

中國國有煉油企業中石化週四發布年度能源展望指出，隨著柴油和汽油需求減弱，中國原油進口可能最早在 2025 年達到峰值，該國的石油消費將在 2027 年達到峰值。

美國總統當選人川普又對貿易夥伴發出關稅威脅，威脅必須透過向美國購買石油和天然氣，來降低與美國間的貿易逆差，否則將面臨關稅。