〈能源盤後〉供應過剩擔憂 美元走強 油價回落
鉅亨網編譯羅昀玫 2024-12-24 04:40
由於擔心明年供應過剩和美元走強，國際油價週一 (23 日) 小幅走低，由於本週有聖誕節假期，在休市前夕，交易偏向單薄。
能源商品價格
「友誼」輸油管道由於俄羅斯技術問題而於上週四 (19 日) 停運，該管道已重新啟動，這緩解了對歐洲供應的擔憂。
美元指數週一徘徊兩年高位附近，華爾街擔憂，美元走強恐負面衝擊以美元計價的大宗商品，使其對其他貨幣的使用者來說更加昂貴。
瑞銀分析師指出，隨著美元由弱轉強，油價回吐早前漲幅。
聯準會週三 (18 日) 將聯邦資金利率下調 1 碼至 4.25%-4.5% 區間，這是聯準會
自 9 月首次降息以來的今年第三次降息，並對未來幾年進一步降息持謹慎態度。
紐約 Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示，由於聯準會發出了複雜的鷹派訊號，而且其中一些經濟數據點並不那麼強勁，市場無精打采。
而上週五 (20 日) 美國數據顯示通膨降溫有助於緩解聯準會上週降息後的擔憂。
中國國有煉油企業中石化週四發布年度能源展望指出，隨著柴油和汽油需求減弱，中國原油進口可能最早在 2025 年達到峰值，該國的石油消費將在 2027 年達到峰值。
美國總統當選人川普又對貿易夥伴發出關稅威脅，威脅必須透過向美國購買石油和天然氣，來降低與美國間的貿易逆差，否則將面臨關稅。
川普上週日 (22 日) 揚言收回美國對巴拿馬運河的控制權，砲轟美國船隻通過巴拿馬運河的收費不公。巴拿馬總統穆里諾 ( Jose Raul Mulino) 對此嚴厲譴責說：「巴拿馬運河及周邊地區的每一平方公尺都屬於巴拿馬，並將繼續屬於 (巴拿馬)。」
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