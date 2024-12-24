比特幣續從高點回落！灰度：牛市仍有望延續 接下來這兩件事將牽動走勢

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-24 09:17

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隨著加密貨幣逐漸成為一種成熟資產類別，市場正發生顯著變化，例如比特幣 (BTC) 和以太幣 (ETH) 的現貨 ETF 推出後，入場門檻進一步降低。此外，新一屆美國國會也可能為幣圈帶來更明確監管框架。

根據灰度 (Grayscale) 最新研究，這些因素有望讓加密貨幣估值逐步擺脫早期歷史中反覆出現的四年週期模式。

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灰度研究指出，當前市場指標顯示加密貨幣市場處於四年週期的中間階段。只要這一資產類別仍受基本面因素的支撐，例如應用場景擴大和宏觀經濟環境穩定，牛市可能會一直延續到 2025 年及以後。

比特幣歷史上的早期價格周期相對較短且漲幅陡峭，第一個周期持續不到一年，第二個大約持續兩年。在這兩個週期中，比特幣從前一週期低點漲超 500 倍，隨後的兩個週期分別持續不到三年。在 2015 年 1 月至 2017 年 12 月週期中，比特幣價格上漲超過 100 倍，在 2018 年 12 月至 2021 年 11 月週期中則上漲約 20 倍。

在 2021 年 11 月達到高點後，比特幣價格在 2022 年 11 月降至約 1.6 萬美元的週期性低點。從那時起，比特幣進入新一輪價格上漲階段，至今已持續兩年多。最近的價格上漲趨勢與之前兩個比特幣週期的走勢相似，這兩個週期在價格觸頂之前都持續大約一年。

從漲幅上看，本周期內比特幣價格回報率約為 6 倍，雖然這一漲幅不容小覷，但顯著低於過去四個週期的回報率，目前雖不清楚是否會重現過去模式，但歷史顯示本輪牛市在持續時間和漲幅上可能仍有進一步發展的空間。

除價格表現外，還能透過多個鏈上指標來判斷當前比特幣牛市成熟度，其中一個常用指標是 MVRV 比率，即比特幣的市場價值 (MV) 與實現價值 (RV) 之比，MVRV 比率可理解為比特幣市值相對於市場總成本基準的溢價程度。

在過去四個週期中，MVRV 比率均達到至少 4 的水準，目前為 2.6，顯示當前週期可能還有進一步上漲的空間。

然而，MVRV 比率在每個週期的高點都逐漸降低，因此價格可能在該指標達到 4 之前就已見頂。

灰度則偏好使用過去一年內鏈上移動的比特幣數量與流通供應總量的比例來衡量。過去四個週期中，這一比例均達到至少 60%，這意味著在上漲階段的一年內至少 60% 流通供應發生鏈上交易。目前，這一比例約 54%，顯示在價格觸頂前，可能還會有更多比特幣在鏈上易手。

鏈上指標種類繁多，不同數據來源之間的測量結果可能存在細微差異，且這些工具只能提供當前價格上漲階段與過去的粗略比較，並不能保證這些指標與未來價格走勢之間的關係會完全符合歷史規律。

在過去兩個市場週期中，比特幣在加密貨幣市場總市值中的佔比，通常在牛市開始兩年後達到高點，但這一主導地位最近開始下降，這一趨勢再次出現在市場週期的兩年點附近。若此趨勢持續下去，投資人應更廣泛地參考其他指標，以判斷加密貨幣估值是否接近週期性高點。

灰度指出，投資人可關注資金費率，也就是持有永續期貨合約多頭部位的成本。當投機者對槓桿需求增加，資金費率往往會上升。目前，比特幣以外最大 10 種加密資產 (即山寨幣) 的加權平均資金費率為正值，顯示槓桿投資者對多頭部位的需求較高，即使在上周市場回調中資金費率有所下降。

此外，即便在其局部高點，當前資金費率水準仍低於今年初及上一週期的高點，當前資金費率水準反映市場中等程度的投機性多頭部位，並不一定意味著市場週期已進入尾聲。