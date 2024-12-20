美債拋售潮蔓延全球？前十大債主七國減持 日降至1年低 陸連4月減持創逾15年新低

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-20 12:06

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美國財政部周四 (19 日) 公佈今年 10 月國際資本流動報告 (TIC)，外國持有美債規模結束連 5 月成長表現，美國前十大「債主」中多達 7 個在當月減持美債，中國持有美債水位更進一步創下 2009 年來新低。

根據美國財政部數據，外國持有美債規模從 9 月的 8.673 兆美元降至 8.596 兆美元，日本仍是美國最大海外「債主」，10 月持有美債規模從 9 月的 1.123 兆美元降至 1.103 兆美元，創一年新低且是過去 7 個月以來第六次減持美債。

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自 2019 年 6 月超越中國以來，日本一直是美債最大的海外持有國，但過去幾個月連續大舉減持美債，顯然跟日本在匯市干預日元行動脫不了關係。今年 4 月底和 5 月，日本進行拋售美元和買入日元的干預行動，並在 7 月再次進行干預，部分資金可能就來自於日本對美債投資組合的拋售。

美國第二大債主中國在 10 月也繼續減持美債，較 9 月減少 119 億美元，總持有規模降至 7601 億美元，創 2009 年 2 月以來新低且連 4 月減持美債。中國的美債持有規模在 2009 年 2 月為 7442 億美元。自 2022 年 4 月起，中國持有美債規模一直低於 1 兆美元。

中國國家外匯管理局本月初公佈的數據也顯示，截至今年 11 月底的外匯存底達 3 兆 2659 億美元，較 10 月底增加 48 億美元，增幅為 0.15%，主要受到匯率和資產價格變化等因素綜合作用而上升。

值得一提的是，在 10 月繼續減持美債後不久，中國人民銀行 (央行)11 月再度增加黃金儲備，11 月底的黃金儲備為 7296 萬盎司，較前一個月增加 16 萬盎司。

整體而言，美國財政部最新 TIC 報告的一個最大亮點，無疑便是減持美債的浪潮開始擴散。跟 9 月僅中日兩國減持美債不同的是，全球前十大美債持有國在 10 月有七國減持。

美國第三大海外債主英國 10 月持有美債規模為 7460 億美元，較 9 月減少 184 億美元，開曼群島、加拿大、比利時、瑞士也在 10 月減持，盧森堡、愛爾蘭和法國則選擇增持。

這一轉變顯然跟美債價格在聯準會 (Fed) 降息後罕見連續走跌有關。