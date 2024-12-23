〈陸股盤後〉中國推民營促進法 市場不領情 三大指數走低

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作為中國第一部專門關於民營經濟發展的基礎性法律，將改革開放特別是中共十八大以來黨中央、國務院關於民營經濟的方針政策和實踐中的有效做法確定為法律制度，有助於鞏固改革成果，回應各方關切，提振發展信心。

中國推動改革開放以來，民營經濟快速發展。數據顯示，2012 年至 2023 年，民營企業佔全國企業總量由 79.4% 提高至 92.3%、達 5,300 餘萬戶，個體工商戶由 4,000 餘萬戶增加至 1.24 億戶。截至 2024 年 9 月底，全國登記在冊的民營企業數量超過 5,500 萬戶。