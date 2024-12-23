〈陸股盤後〉中國推民營促進法 市場不領情 三大指數走低
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-12-23 16:30
中國 A 股市場三大指數周一（23 日）收盤，民營經濟促進法立法迎來新進展，民營經濟促進法草案上周六提請十四屆全國人大常委會第十三次會議審議，但市場未領情。
滬指周一收盤跌 0.5% 報 3,351.26 點，深證成指跌 1.03% 報 10,537.4 點，創業板指跌 0.98% 報 2,187.94 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.5459 兆元。
據《界面新聞》周一報導，備受關注的民營經濟促進法立法，迎來新進展，民營經濟促進法草案上周六提請十四屆全國人大常委會第十三次會議審議。
作為中國第一部專門關於民營經濟發展的基礎性法律，將改革開放特別是中共十八大以來黨中央、國務院關於民營經濟的方針政策和實踐中的有效做法確定為法律制度，有助於鞏固改革成果，回應各方關切，提振發展信心。
中國推動改革開放以來，民營經濟快速發展。數據顯示，2012 年至 2023 年，民營企業佔全國企業總量由 79.4% 提高至 92.3%、達 5,300 餘萬戶，個體工商戶由 4,000 餘萬戶增加至 1.24 億戶。截至 2024 年 9 月底，全國登記在冊的民營企業數量超過 5,500 萬戶。
中國制定民營經濟促進法，將促進民營經濟發展的重要舉措上升為法律規範，對於進一步強化民營經濟發展環境，加快建立新發展格局，推動高品質發展，具有重大意義。
此次提請全國人大常委會會議審議的民營經濟促進法草案，共 9 章 78 條，主要包括總體要求、公平競爭、投融資環境、科技創新、規範引導、服務保障、權益保護、法律責任等八個方面。
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