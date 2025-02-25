〈陸股盤後〉川普團隊傳擬加強對中國晶片管制 三大指數同步走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-02-25 16:30

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中國股市三大指數周二（25 日）收盤同步走低，川普政府正在擬定更加嚴厲的美國半導體限制措施，並向主要盟友施壓，要求盟邦加強對中國晶片行業的限制，顯示美國總統川普計劃延續前總統拜登的努力，限制中國科技實力。

滬指周二收盤跌 0.8% 報 3,346.04 點，深證成指跌 1.17% 報 10,854.5 點，創業板指跌 1.13% 報 2,240.59 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.9259 兆元。

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保險、釀酒、券商、銀行、媒體、醫藥等類股走低，汽車產業鏈股拉升，半導體、工程機械族群上揚，工業母機、飛行汽車、AI 眼鏡等概念股活躍。

據《彭博》周二報導，知情人士透露，美國官員最近與日本和荷蘭官員見面，討論限制 Tokyo Electron 和 ASML 工程師維護中國半導體設備事宜。此舉也是拜登時期的首要任務，讓主要盟友對中國採取與美國相同限制。

美方的總目標，是阻止中國進一步發展可以提升人工智慧（AI）和軍事實力的半導體產業，且川普似乎正在追隨拜登的腳步。

在某些領域，這意味著美方與盟友達成在上屆政府中從未實現的協議。在其他情況下，這意味著川普團隊採納拜登團隊較鷹派成員的優先事項，過去拜登團隊無法就更激進政策目標達成內部共識。

《彭博》指出，隨著川普對主要聯邦機關人員配置做出決定，談判可能需要幾個月的時間才能產生任何新的美國法規。盟友是否較容易接受川普團隊，還有待觀察。