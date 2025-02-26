〈陸股盤後〉中國要整治「內捲式」競爭 三大指數同步走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-02-26 16:30

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中國股市三大指數周三（26 日）收盤同步走高，市場監管總局召開企業公平競爭座談會，要整治「內捲式」競爭。

滬指周三收盤漲 1.02% 報 3,380.21 點，深證成指漲 0.93% 報 10,955.65 點，創業板指漲 1.23% 報 2,268.22 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.9701 兆元。

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鋼鐵、券商、工程機械、房地產、汽車、保險、半導體、醫藥等類股走高，人形機器人、新型電池、工業母機等概念股活躍。

中國市場監管總局周二召開部分企業公平競爭座談會，總局黨組成員、副局長孟揚主持會議，與天合光能、晶澳科技、隆基綠能、阿里巴巴集團、京東集團、北汽集團、奔馳集團等 7 家企業有關負責人圍繞整治「內捲式」競爭進行深入交流，聽取意見。

參會企業結合實際，介紹面臨的市場環境、競爭狀況和存在的困難，並從反壟斷反不正當競爭、公平競爭審查、企業合規指導等方面提出具體建議。

孟揚向參會企業介紹了總局整治「內捲式」競爭、維護公平競爭市場秩序有關工作情況，有關司局負責人一一回應企業提出的問題和意見。

孟揚表示，定期召開企業公平競爭座談會，是市場監管總局及時回應企業關切、營造更加公平更有活力市場環境的重要舉措。

總局將強化反壟斷反不正當競爭監管執法，強化公平競爭審查剛性約束，加快建構全國統一大市場，積極推動解決企業在公平競爭中遇到的問題，幫助企業高品質發展。