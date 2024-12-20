【量大強漲股整理】台股跌破半年線，月底還有作帳行情可期嗎?

鉅亨研報 2024-12-20 18:18

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加權指數今日開低走低尾盤壓低，終場下跌 422 點，收在 22510.25 點，成交量增加至 4675.49 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 486.56 億 元，投信買超 3.33 億元，自營商賣超 67.25 億元，三大法人合計賣超 550.49 億元 ，其中，外資連續賣超二日、投信由賣轉買，自營商連賣六日。

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美股昨日漲跌互見，道瓊工業指數結束自 1974 年以來最長的連跌紀錄，收漲 +0.04%，然而，聯準會釋出的訊息顯示明年降息幅度可能少於預期，加上通膨仍有走高風險，使市場投資氣氛略顯謹慎，經濟數據方面，美國第三季 GDP 成長率上修至 3.1%，顯示經濟表現強勁，此外，申請失業救濟人數下滑，表明就業市場持續健康，儘管如此，殖利率上揚導致股市漲幅縮減，標普 500 指數下跌 0.09%，那斯達克指數微跌 0.10%，費城半導體指數下滑 1.56%，科技股表現不一，(MU-US)，美光，因財測不如市場預期暴跌 16%，而 AI 熱門股 (NVDA-US)，輝達股價回升，上漲 2%，銀行股受益於債券收益率走高及市場預期放寬監管政策，表現亮眼，其他方面，工業、醫療保健和公用事業類股的強勢，也對整體股市反彈形成支撐，今日台股在聯準會釋出鷹派訊號的低氣壓下，加權指數開低震盪，午後跌幅擴大，尾盤台積電 (2330) 遭遇重壓調節，拖累指數進一步下探，加上富時指數調整台股權重今天盤後生效，元大台灣 50 (0050) 等 ETF 也啟動換股，最後一盤爆出 1,088 億元大量，指數下挫 188 點，終場收跌 422 點，報 22,510.25 點，成交量 4,675.49 億元，今日台股跌破半年線，但扣除 188 點後，實際僅下跌 234 點，幅度不高。預期年底指數將維持區間震盪，根據過去經驗顯示，12 月底外資將進入耶誕節，外資休假，內資主導下，中小型股將有表現機會，加上集團作帳股也有機會發動，依舊是個股表現

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 3.27%，收在 1035 元，台積電尾盤出現 2.4 萬張大單交易，相當於約 240 億元資金流動，法人分析指出，尾盤大單通常反映特定投資者進行持股調整，對股價長期趨勢的影響相對有限，台積電作為全球晶圓代工龍頭，基本面穩健是支撐股價長期趨勢的關鍵，雖然短期受到多重因素干擾，包括美股波動、費半指數走弱，以及市場資金調整，但這些影響多為短暫現象，隨著晶片需求逐步回溫及 AI 產業持續成長，台積電的營收和盈利將持續改善，支撐未來股價表現；(2317-TW) 鴻海，平盤震盪，收在 181 元《日經》報導指出，鴻海的出現似乎激起日本業界的緊張情緒，加速了 Honda 與 Nissan 之間的合併對話，鴻海近年來積極投入電動車領域，並以目標 2025 年全球電動車市占率達 5% 的企圖心，向市場展現其在汽車產業的長遠佈局，鴻海若成功收購日產，將可能改寫全球汽車市場版圖，特別是在電動車領域的競爭態勢，然而，這項收購案仍面臨多重挑戰，包括日本國內對外資進入的抵制聲浪，以及日產內部對於與 Honda 合併與接受鴻海收購的分歧態度；(2454-TW) 聯發科，下跌 2.11%，收在 1390 元，聯發科旗下晶片廠 (6526-TW) 達發在高階 AI 物聯網領域的布局成果顯著，截至今年第 3 季，高階 AI 物聯網事業占公司營收比重已突破五成，成為核心成長動力，展望 2024 年，藍牙音頻應用持續看好，目標在各產品領域中挑戰市場第一，主要產品線包括藍牙、衛星、寬頻與乙太網路，其中藍牙與衛星晶片業務被歸類為高階 AI 物聯網事業核心，法人預估，藍牙晶片業務今年表現亮眼，年成長率有望超過三成，遠優於公司整體平均水準，此外，藍牙晶片廣泛應用於智慧音頻設備、穿戴裝置與家庭物聯網系統，其需求持續攀升，為營收帶來穩定成長動能。

台積電董事長暨總裁魏哲家開幕致詞成焦點，除點名多功能機器人、無人機是台灣未來重要領域外，還意外爆料日前還曾和疑為馬斯克的「全世界最有錢傢伙」聊天，對方透露多功能機器人才是未來要努力的方向，而不是汽車。雙強掛保證，牽動多功能機器人概念股；佳螢領先預告的強勢族群集中在先前分享的股票上面!

(2374-W) 佳能，11 月業績維持高檔，在高毛利產品訂單加持下，第四季有望繳出年增表現。佳能樂看 2025 年成長，明年許多新訂單陸續出貨，若無重大國際情勢影響，營收和獲利將優於 2024 年；同時，明年邁入營運第三階段，除穩定原有客戶外，也會積極拓展美洲、歐洲等區域市場，強化營運動能；11 月營收 5.87 億元，月增 8.94％、年增 27.82％；累計前 11 月營收 56.32 億元，年增 24.36％。從前三季產品營收比重來看，Video 影像產品為 70％，光學模組零組件占 15％，車用及 AI 相關產品占比 10％，而 NRE（研發設計費用）約 5％。

目前觀察明年訂單能見度高、市場需求增溫，營運穩中看，激勵股價漲停!

(2365-TW) 昆盈更亮燈漲停，昆盈旗下品牌「Genius」專注於電腦、行動與遊戲周邊產品，並積極布局 AI 技術與產品，包括 AI Copilot 系列，受惠於 AI 熱潮，該股備受主力資金青睞。

佳螢早就公開在 2024.11.29 預告，機器人鏡頭潛力股 (2374-TW) 佳能，通通改寫新高! 再度驗證佳螢經濟日報連八屆選股冠軍的實力!

(2365-TW) 昆盈，更亮燈漲停，昆盈旗下品牌「Genius」專注於電腦、行動與遊戲周邊產品，並積極布局 AI 技術與產品，包括 AI Copilot 系列，受惠於 AI 熱潮，該股備受主力資金青睞。

美國擬禁止銷售中國 TP-Link 網路路由器，帶動轉單效應持續發酵。台灣網通廠表現亮眼，（2332-TW）友訊、（6142-TW）友勁收盤鎖住跌停，（6285-TW）啟碁、（3047-TW）訊舟，盤中一度漲停；（5388-TW）中磊、（2419-TW）仲琦、（3704-TW）合勤控、（4906-TW）正文、（3380-TW）明泰，等同步走強。

相關的網通股夾持著去中化的優勢下持續表現!

台股未來有機會在上嗎? 該留意那些族群跟選股方向呢?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師