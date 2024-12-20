鴻海攜手雲林縣推動AI智慧城市2.0 開展四大領域合作
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-20 15:47
鴻海 (2317-TW) 宣布，將攜手雲林縣政府推動「AI 智慧城市 2.0」一系列合作，內容涵蓋交通、觀光、醫療、人才培育四大領域，深耕在地，促進經濟發展，共同打造以人為本、科技賦能、永續發展的智慧雲林。
鴻海董事長劉揚偉表示，雲林是 ICF 全球七大智慧城市之一，相信未來在 GenAI 浪潮下，智慧城市的應用一定會越來越多，憑藉鴻海 50 多年來的系統整合能力，期待能夠為雲林的民眾、政府、企業提供相關的幫助。
雲林縣長張麗善表示，「AI 智慧城市 2.0」願景將聚焦於縮短城鄉差距，促進產業升級與公共服務優化，創造更宜居的幸福家園，將深化與鴻海以及國內外學術機構的合作，推動科技創新與永續發展。
鴻海將協助雲林縣政府導入 GenAI，建置智慧交通管理系統，提升整體交通安全與效率，進一步帶動在地觀光產業，促進地方經濟。
同時，在醫療與長照方面，集團數位健康事業群所提供的大數據分析及智慧科技的應用，將協助雲林建構遠距照護平台醫療與照護，減輕醫療與照護人力不足問題，讓年長者得到更多的照護。
人才培育方面，鴻海也將積極跟雲林相關院校以及研究機構合作，共同培育科技與 AI 人才，深耕在地，協助雲林搭上這波全球 AI 產業浪潮。集團也在 20 日下午舉辦工作坊，跟縣府同仁分別就智慧經濟、安全健康、低碳永續共榮發展進行研討，作為後續相關政策研議與建置規劃。
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