Palantir收購法拉第股份 股價創52周新高 巴隆：不構成電動車現有市場威脅

鉅亨網編譯許家華 2024-10-10 11:11

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大數據分析公司 Palantir Technologies (PLTR-US) 周三 (9 日) 股價大漲 4% 以上，且該公司已收購陷入困境的電動車新創公司法拉第未來智慧電動 (Faraday Future Intelligent Electric) (FFIE-US) 股份。後者同日股價漲逾 5%。

根據最近向美國證券交易委員會提交的文件，Palantir 的這一舉動引起了市場的關注。法拉第股票周三收盤上漲了 5.2%，達到 2.45 美元，而 Palantir 的股票則上漲了 4.1%，創下 52 周新高，收於 43.13 美元。

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Palantir 為政府和商業企業提供服務，市值近 1000 億美元，目前持有法拉第未來 110 萬股股票，法拉第未來市值約為 3000 萬美元。

雖然 Palantir 收購法拉第股票的具體原因尚不明朗，但市場分析普遍認為，這可能與兩家公司之間長期的法律糾紛有關。

Palantir 和法拉第多年來一直因 Faraday 未能支付服務費用而陷入訴訟。今年 3 月，法拉第未來同意在 2024 年分四個季度向 Palantir 支付 500 萬美元，並在 8 月修訂了協議，允許 Palantir 以股票形式獲得支付，這可能是 Palantir 持有法拉第股票的原因之一。

從財務角度來看，法拉第未來沒有大量現金，也沒有生產大量車輛，僅交付了少量超豪華 FF91 電動車。根據彭博社報導，沒有分析師對該公司進行分析報告。

但法拉第可能擁有一些有吸引力的技術。 9 月，該公司宣布推出第二個品牌 Faraday X，並計劃打造「AIEV」，即所謂人工智慧電動車。

然而，市場對法拉第的前景仍持謹慎態度，因為該公司並未開發大眾市場的低價電動車。

Palantir 和法拉第沒有回應置評請求。

Palantir 目前擁有法拉第約 9% 的流通股，這一持股價值約 260 萬美元，僅占 Palantir 當前市值的 0.003%。