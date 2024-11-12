Palantir今年飆升263% 市值已超過洛克希德馬丁

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-12 17:00

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截至周一 (11 日) 收盤，Palantir 的市值達到了 1371.7 億美元，超過了洛克希德馬丁公司的 1352.5 億美元，反映出 Palantir 在現代國防和安全領域人工智慧和數據分析方面的成長。

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Palantir 的股價周一上漲 3.17%，收 60.24 美元，創歷史新高，今年以來累計上漲了 263.33%。相較之下，洛克希德馬丁的股價在 2024 年上漲了 25.09%，至 570.58 美元。

兩家公司在估值指標上的巨大差異，凸顯了它們不同的市場地位。 Palantir 的本益比為 304.78 倍。同時，洛克希德馬丁保持更傳統的國防工業本益比，僅為 20.64。

這項發展反映出 Palantir 在市場上的快速崛起，展現其日益增長的影響力。 Palantir 採取了一系列策略性舉措，助市值飆升，其中包括與亞馬遜 (AMZN-US) 及 META(META-US) 就美國國防計畫的合作。