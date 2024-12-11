Nasdaq 100指數年終重組 Palantir、MicroStrategy可望領銜納入

鉅亨網編譯許家華 2024-12-11 13:16

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市值 26 兆美元的 Nasdaq 100 指數即將於 12 月 13 日進行每年一度的年終重組，數家企業可望納入該指數，其中 Palantir Technologie (PLTR-US) 居於榜首。

根據道瓊市場數據，以市值計算，在今年的重組中，除了 Palantir 和 MicroStrategy (MSTR-US)，還有 Equinix(EQIX-US)、CME Group(CME-US)、盈透證券 (IBKR-US) 和 Coinbase Global (COIN-US) 等公司，但根據指數規則，金融公司和房地產投資信託不符合加入資格，因此 Equinix、CME Group、盈透證券、Coinbase Global、納斯達克和 Arch Capital 可能會被取消資格。

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Palantir 於 11 月 26 日從紐約證券交易所轉至 Nasdaq，並表示此舉是為了增加其進入 Nasdaq 100 的潛力。該公司截至上周五的市值已達到 1520 億美元，而作為潛在成分股中市值最小的 Coinbase，其市值為 742 億美元。

Nasdaq 100 是熱門的景順 QQQ 信託 (QQQ-US) 的基礎，該基金擁有 2920 億美元的資產，是最大的交易所交易基金之一。

儘管基於 Nasdaq 100 的 ETF 和指數產品的規模無法與基於標普 500 的產品相提並論，但仍然具有重要意義。被納入 Nasdaq 100 的公司通常會因為指數基金和 ETF 經理的購買而出現股價上漲的情況。

Nasdaq 100 的變動主要基於市值，與此不同的是，標普 500 新增成分股是由標普道瓊指數委員會根據多項標準進行選擇，這些標準包括市值、盈利能力和行業組別。

每年 Nasdaq 100 的重組過程中，Nasdaq 上市公司會根據 11 月最後一個交易日的股價進行市值排名。今年的最後交易日為 11 月 29 日，任何變動將在 12 月 13 日 (12 月第二個星期五) 宣布。

去年，在 12 月的重組中，七家公司被新增，七家公司被刪除。新增的公司包括 CDW、Coca-Cola Europacific Partners、DoorDash、MongoDB、Roper Technologies、Splunk 和 Take-Two Interactive Software。