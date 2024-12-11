Nasdaq 100指數年終重組 Palantir、MicroStrategy可望領銜納入
鉅亨網編譯許家華 2024-12-11 13:16
市值 26 兆美元的 Nasdaq 100 指數即將於 12 月 13 日進行每年一度的年終重組，數家企業可望納入該指數，其中 Palantir Technologie (PLTR-US) 居於榜首。
根據道瓊市場數據，以市值計算，在今年的重組中，除了 Palantir 和 MicroStrategy (MSTR-US)，還有 Equinix(EQIX-US)、CME Group(CME-US)、盈透證券 (IBKR-US) 和 Coinbase Global (COIN-US) 等公司，但根據指數規則，金融公司和房地產投資信託不符合加入資格，因此 Equinix、CME Group、盈透證券、Coinbase Global、納斯達克和 Arch Capital 可能會被取消資格。
Palantir 於 11 月 26 日從紐約證券交易所轉至 Nasdaq，並表示此舉是為了增加其進入 Nasdaq 100 的潛力。該公司截至上周五的市值已達到 1520 億美元，而作為潛在成分股中市值最小的 Coinbase，其市值為 742 億美元。
Nasdaq 100 是熱門的景順 QQQ 信託 (QQQ-US) 的基礎，該基金擁有 2920 億美元的資產，是最大的交易所交易基金之一。
儘管基於 Nasdaq 100 的 ETF 和指數產品的規模無法與基於標普 500 的產品相提並論，但仍然具有重要意義。被納入 Nasdaq 100 的公司通常會因為指數基金和 ETF 經理的購買而出現股價上漲的情況。
Nasdaq 100 的變動主要基於市值，與此不同的是，標普 500 新增成分股是由標普道瓊指數委員會根據多項標準進行選擇，這些標準包括市值、盈利能力和行業組別。
在即將到來的重組中，市值最低的 Nasdaq 100 公司包括莫德納 (MRNA-US)、美超微電腦 (SMCI-US)、百健 (BIIB-US)、CDW (CDW-US) 和 MongoDB (MDB-US)，這些公司因市值低於指數價值的 0.1% 而面臨被刪除的風險。
每年 Nasdaq 100 的重組過程中，Nasdaq 上市公司會根據 11 月最後一個交易日的股價進行市值排名。今年的最後交易日為 11 月 29 日，任何變動將在 12 月 13 日 (12 月第二個星期五) 宣布。
去年，在 12 月的重組中，七家公司被新增，七家公司被刪除。新增的公司包括 CDW、Coca-Cola Europacific Partners、DoorDash、MongoDB、Roper Technologies、Splunk 和 Take-Two Interactive Software。
值得注意的是，除了年終重組外，整個年度也有可能新增或刪除成分股。例如，AppLovin (APP-US) 在 11 月中旬加入該指數，取代了 Dollar Tree，當時 AppLovin 是未納入 Nasdaq 100 指數中，市值最大的納斯達克公司。
- 2025這樣投資AI最穩健!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 微軟攜手Palantir 出售AI軟體給美國國防與情報單位
- 戴爾與Palantir將納入標普500指數 股價雙雙飆升
- Palantir收購法拉第股份 股價創52周新高 巴隆：不構成電動車現有市場威脅
- Palantir今年飆升263% 市值已超過洛克希德馬丁
上一篇
下一篇