就愛天下大亂？共和黨參議員：選馬斯克來當眾院議長好了

鉅亨網編譯許家華 2024-12-20 10:08

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肯塔基州共和黨參議員 Rand Paul 周四 (19 日) 在推特上戲謔提議「讓馬斯克 (Elon Musk) 擔任眾議院議長」，稱此舉可徹底改變政局，引發了廣泛討論。Paul 認為，這樣的選擇會讓傳統政治精英感到震驚，並且強調「沒有什麼是不可能的」。

「沒有什麼會比選擇馬斯克更能打亂這個沼澤（指政治體系）了…… 想想看…… 沒有什麼是不可能的。不用說，看到整個建制派，也就是所謂的『統一黨 (Uniparty)』，失去理智的快感將是多麼的愉快。」Rand Paul 推特上寫道。

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「Uniparty」這個詞通常用來形容一種政治現象，指的是表面上存在兩個主要政黨（如美國的民主黨和共和黨），但實際上它們在許多政策和利益上是一致的，形成了一種「統一黨」的狀態。這意味著，儘管有不同的標籤和表面上的意見分歧，這兩個黨在某些核心議題上並沒有實質性的區別。

因此，Rand Paul 在推特中提到的「uniparty」是指這種情況，強調即使有兩個黨派，實際上它們可能在維護既得利益和權力結構上是相互合作的，而不是對立的。這是對傳統政黨體系的一種批評，暗示選擇 馬斯克這樣的非傳統候選人將會打破這種合作關係。

里士滿大學威廉斯法律系主任 Carl Tobias 表示，根據美國法律，眾議院議長並不必須是國會成員，但歷史上從未有非成員擔任此職位的情況。

Paul 的辦公室沒有立即回應置評請求。特斯拉沒有立即回應對此想法的置評請求。

眾議院每年約有一半時間開會。議長控制眾議院的議事秩序以及眾議院、參議院和行政部門之間的聯絡。

失去執行長半年恐怕會影響投資人信心，但部分投資者可能更看重特斯拉因此能取得的政治資源或幫助。自 11 月 5 日大選以來，特斯拉股價已上漲 70% 以上，因為投資者期待川普與馬斯克的緊密關係可使特斯拉受益。

例如自動駕駛車，特斯拉計劃 2025 年底推出自動駕駛機器人計程車服務，川普屆時可能會推出政策和法規，讓自動駕駛汽車在全國更容易運作。

馬斯克在 X 上擁有約 2.08 億追隨者，他能帶來的「X 效應」也不應該被低估，不僅許多人支持其政治傾向，也有許多人自稱特斯拉股東。根據彭博報導，小股東對特斯拉來說更顯重要，因為特斯拉可供交易的股票約莫 40% 由小股東持有，該比例在大型科技股中僅接近 20%。

然而，對於 Paul 的提議，市場反應並不熱烈。特斯拉周四股價在推文發布後短暫上漲，但隨後又回落，最終收低 0.9%。分析師 Dan Ives 指出，儘管馬斯克將在新政府中扮演重要角色，但擔任眾議院議長的可能性仍然不大。