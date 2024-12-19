美政府關門危機再起！川普馬斯克公開反對撥款法案 眾院議長將提替代方案

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-19 09:58

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美國聯邦政府再次面臨關門危機，下月將就任總統的川普及其副手范斯周三 (18 日) 公開反對共和黨支持的一項政府撥款法案，即將領導政府效率部的馬斯克也加入反對陣營。

《CNBC》報導，川普跟范斯的聯合聲明嚴重危及該法案在共和黨掌控的眾議院的通過前景，該法案將讓聯邦政府維持運作至 3 月 14 日，目前尚無其他替代方案。

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川普和范斯在聯合聲明中說道：「共和黨必須變得聰明和強硬，民主黨若威脅除非給予他們想要的一切，否則他們將關閉政府，那麼我們就揭穿他們的虛張聲勢吧。」

兩人還說：「提高債務上限並不是什麼好事，但我們寧願在拜登任期內這樣做。除非民主黨現在終止或大幅提高債務上限，否則我將戰鬥到底。我們應該通過一項精簡的支出法案，這樣就不會滿足參院多數黨領袖舒默和民主黨的所有要求。」

川普認為，債務上限的最後期限是民主黨設定的一個「陷阱」，並想在 6 月投票表決時讓共和黨難堪。

川普還對不聽從他對該法案警告的共和黨人政治前途發出威脅。「任何愚蠢到做出這種行為的共和黨人都應該、也會在初選提名中受到黨內同志挑戰。」

與此同時，馬斯克在 X 上也發文反對這份 1547 頁的撥款法案，並稱這份法案充斥著浪費的支出。「『關閉』政府（順便說一句，事實上關鍵功能並未關閉）比通過一項可怕的法案要好得多。」馬斯克還鼓勵並感謝多位宣布將投票反對撥款法案的共和黨議員。

面臨國會內外的共和黨人強烈抨擊的眾院議長強生正考慮在週五政府關門的最後期限之前提出替代方案。

《Politico》引述知情人士報導，強生正考慮的替代方案是一個「乾淨的」撥款法案，將放棄最初達成協議中的額外條款，包括災難援助和對農民的經濟援助。