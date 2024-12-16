馬斯克樂了？川普團隊考慮取消自駕車碰撞數據通報規定

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-16 14:24

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《路透》取得的文件顯示，美國準總統川普過渡團隊希望下屆政府取消自駕車碰撞數據通報的規定——這可能正好解決了川普大金主馬斯克的煩心事。

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最近幾個月川普和馬斯克的關係密切：今年美國總統大選競選期間，馬斯克花了超過 2.5 億美元助川普重返白宮；川普也在贏得大選後「投桃報李」，宣布成立政府效率部，並任命馬斯克擔任部門領導人。

最近川普過渡團隊似乎在考慮取消一項馬斯克一直非常反感的規定。

此前，美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 發布了一項規定，要求汽車製造商和車隊營運商通報涉及高級輔助駕駛或更高級別自動駕駛系統的事故數據。

文件顯示，川普過渡團隊中一個負責制定汽車政策 100 天戰略的團隊提出，希望取消上述數據通報的規定。該團隊稱，該規定在數據蒐集方面「過度」授權。

NHTSA 表示，自 2021 年制定規則以來，已收到並分析了 2,700 多起撞車事故的數據。特斯拉佔大頭——超過 1,500 起事故。截至 10 月 15 日，在 NHTSA 調查的 45 起致命事故中，特斯拉佔了 40 起。

NHTSA 曾表示，車廠通報這些數據，對評估新興自動駕駛技術的安全性至關重要——如果沒有這些數據，NHTSA 就無法輕易發現一些突出安全問題。

然而，兩名熟悉特斯拉高層想法的消息人士透露，特斯拉一直非常不滿這一數據通報要求，認為 NHTSA 提供的數據會誤導消費者對特斯拉安全性的看法。