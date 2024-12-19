〈央行理監事會〉楊金龍看「金龍海嘯」五味雜陳 對這2行業感到sorry

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-19 19:21

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中央銀行今 (19) 日宣布暫停推出第八波打炒房，對於日前民眾稱第七波打炒房政策是房市的「金龍海嘯」，央行總裁楊金龍回應，「五味雜陳」，讓大家生活共好是目的，但對房仲和建築業也感到 sorry。

楊金龍說，不全然覺得自己是英雄，要讓民眾生活共好、positive 是央行的目的，如果有達到目的就很好，房價上漲的預期心理有扭轉下來「是我們的安慰」。

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然而，房仲業、建築業的確都會受到影響，楊金龍也表態「感到 sorry」。

央行於第四季理監事會議中維持利率不變，符合市場預期，楊金龍說，貨幣政策基調是「合適的」，而「 信用管制還是緊」。

央行最新公布的重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率，分別維持年息 2%、2.375% 和 4.25%。

而對於物價，央行估今年消費者物價指數 (CPI) 年增率與核心 CPI 年增率分別為 2.18%、1.90%，低於去年的 2.49%、2.58%，而明年分別續降至 1.89%、1.79%，央行認為，國內服務類價格漲幅可望維持緩降。